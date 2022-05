Alexander Dean was een gesloten boek voor zijn omgeving

Op het assisenproces tegen Alexander Dean (29) hebben meerdere getuigen verklaard dat de beschuldigde zelden zijn emoties toonde. De Nederlander was wel steeds erg bekommerd om zijn zusje. Ook zijn eetgewoontes als bodybuilder kwamen aan bod.

Sanne V. leerde Alexander Dean kennen in een middelbare school in Turnhout, waar ze allebei de richting Mode volgden. “Alexander was toen al een vrij speciale, een beetje afzijdig. Ik ben iemand die naar mensen trekt die wat alleen zijn om dan voor hen te zorgen.” Volgens de getuige was de beschuldigde als prille tiener een brave en magere jongen. “Ik weet dat hij het thuis niet gemakkelijk had. Zijn mama stond er alleen voor en over de papa mocht niet gesproken worden. Zijn zusje was alles voor hem.”

Dean verklaarde tijdens het onderzoek dat hij snel verliefd was geworden op Sanne. “Ik herinner mij dat wij in de gang stoffen moesten dichtplooien en op een gegeven moment heeft Alexander mij willen kussen. Dat was niet wederzijds. Het was wel een goeie kameraad en ik trok er veel mee op.” De beschuldigde bleef nadien erg beschermend, maar zou nooit kwaad op agressief geworden zijn. “Hij was altijd heel vriendelijk en behulpzaam voor mij. Voor mij stond hij er altijd. Ik had er wel verdriet van toen hij en zijn familie plots spoorloos verdwenen.”

Slecht met kritiek

Het gezin verhuisde meermaals en kwam uiteindelijk aan de kust terecht. Op school in Blankenberge viel op dat hij heel serieus bezig was met bodybuilding. “Als student vond ik hem ok. Het enige pijnpunt in de lessen was zijn eten en zijn naar het toilet gaan. Hij moest eten op tijdstippen die niet vielen binnen de voorziene tijdstippen. Hij werd ook alleen maar breder en breder”, aldus Griet D. Als stagebegeleider viel het de getuige ook op dat Dean niet goed met kritiek overweg kon, vooral als die van vrouwen afkomstig was. “Als de gerante er niet was in de winkel, vond hij het moeilijk om orders te krijgen van andere mensen.”

Griet D. toonde zich verbaasd dat Dean uitgerekend over haar lovend was tijdens het moraliteitsonderzoek. Ook zijn uitdrukkelijke bedanking tijdens de proclamatie had ze niet begrepen. “Het strookte niet met wat ik ervaren had tijdens de les. Alexander toonde altijd weinig emoties. Als ik hem zag openbloeien, was het effectief daar in zijn eigen winkel. En als hij over zijn zus iets kon zeggen. Voor de rest was dat een gesloten boek”, klonk het.

Tijdens zijn stage bij Bart Smit maakte de beschuldigde een gelijkaardige indruk. “Hij was niet spraakzaam en hij was niet echt open naar de collega’s toe. Hij deed bijna alles wat gevraagd werd, maar het moest wel in het takenpakket omschreven staan. Zo wilde hij de ramen niet doen, omdat het volgens hem niet onder poetsen viel”, aldus Daphné D. Dean volgde blijkbaar enkel de regels die hij wilde zelf wilde volgen. “Hij moest om de zoveel uur sapjes en spaghetti eten en moest daarvoor meerdere pauzes hebben. Hij was ook een aantal keer afwezig door ziekte, maar wilde dat niet inhalen buiten de schooluren.”

Trainingspartner

Na een eerdere relatiebreuk benaderde de bodybuilder in 2015 plots een ander meisje in de fitness. “Hij stelde me voor om zijn trainingspartner te worden. Dat leek me een absurd voorstel, want ik deed maar een amateuristische poging tot sport”, getuigde Jane V. Toen zijn relatie met Maïlys Descamps (18) in maart 2017 een eerste keer op de klippen liep, zocht Dean opnieuw contact met haar. “Twee dagen later heeft hij gezegd hoe slecht hij zich voelde en heb ik hem een luisterend oor aangeboden. Hij zei dat hij zelfmoord ging plegen. Hij had een foto doorgestuurd van zijn afscheidsbrief en de strop die klaarhing.”

Tijdens chatgesprekken in de periode voor de feiten maakte Dean een opgewektere indruk. In zijn laatste bericht schreef hij nog dat er ups en downs waren. V. was verrast toen ze in de media hoorde over het stalken van Maïlys. “Hij was juist heel negatief over haar. Hij noemde haar een monster, omdat ze zijn zelfmoorddreiging negeerde. Hij liet uitschijnen dat zij met hem contact bleef zoeken. Het meest bizarre was dat er op de deur werd geklopt en dat ik me moest verstoppen, zodat ze mij zeker niet zou zien.” Ten slotte omschreef de getuige Dean als een Calimero. “Hij voelde zich altijd het slachtoffer. Hij had het altijd net slechter dan andere mensen.”

Dinsdagochtend worden de getuigenverhoren afgerond. Dan komen onder anderen de moeder en de zus van de beschuldigde aan het woord. (Belga)