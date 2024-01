Aanleiding voor fatale steekpartij in zaak kappersmoord blijft onduidelijk

Op het assisenproces tegen Abdellatif Belarbi (50) blijft het onduidelijk waarom het tot een fatale confrontatie kwam in het kapsalon van de beschuldigde. Alban Demora (31) maakte die bewuste avond van 2 september 2020 immers een rustige, gemoedelijke indruk. Meerdere getuigen uit het plaatselijke drugsmilieu stuurden hun kat naar het proces.

Benjamin M. herinnerde zich nog hoe het slachtoffer rond 18 uur bij hem langskwam in De Panne. “Ik was renovaties aan het doen en we hebben samen een Leffe gedronken. Hij heeft me ook foto’s getoond van de vissen die hij had gevangen.” Volgens de getuige was Demora steeds vriendelijk, maar was hij wel teleurgesteld in bepaalde mensen. “Het liep inderdaad niet goed in zijn leven, maar ik wist niet waar dat over ging. Ik had niet gedacht dat het zo zou aflopen.”

Zoals wel vaker had de beschuldigde zelf nog iets toe te voegen aan de getuigenis. “Hij was ook mijn vriend, hij kwam ook zijn haar knippen bij mij”, klonk het. M. bevestigde die bewering en voegde er op vraag van voorzitter Vincent Vereecke aan toe dat hij nooit iets merkte van drugshandel of agressie.

Vissen

Een uurtje na het bezoek aan M. ging Demora ook even langs bij een jeugdvriend. “We waren alle twee bezeten van vissen op karpers, we deden hele dagen niet anders. Ik weet dat hij soms een jointje rookte, maar niet als we gingen vissen. We pakten dat echt serieus aan.” Devi D. verklaarde ook nog dat het slachtoffer op weg was naar zijn nieuwe vriendinnetje. “Diezelfde avond had hij gezegd dat hij iemand nieuws had leren kennen. Hij zei dat het een goed meisje was, maar ik weet niet over wie het ging.”

Het was voor de getuige dan ook een raadsel waarom het tot een conflict kwam met de beschuldigde. “Hij was een rustige jongen, iemand op wie je kon rekenen. Hij ging zich nooit laten doen, maar hij ging ook nooit zelf de ruzie starten.”

Yvan V. leerde het slachtoffer pas een dik uur voor de feiten kennen op café. “Toen hij hoorde dat ik visser van beroep ben geweest, begon hij te babbelen en toonde hij foto’s van karpers.” Volgens de getuige was Demora niet dronken, terwijl de toxicoloog in zijn bloed wel 1,79 promille alcohol vaststelde. “Hij was heel gemoedelijk. Hij heeft mij en mijn broer eentje getrakteerd, maar dan moest het café dicht door het verplichte sluitingsuur voor corona.”

Frankrijk

De mensen die daarna nog contact hadden met Alban Demora, kwamen dinsdagnamiddag niet opdagen. Uit de voorgelezen verklaring van Margaux A. bleek dat het slachtoffer wellicht een oogje op haar had. Die bewuste nacht vroeg ze aan de telefoon nog of hij een gram cocaïne voor haar kon regelen. “Hij zei dat hij niets had, maar dat ik de volgende dag met hem mee mocht naar Frankrijk”, klonk het. Het blijft dus onduidelijk of het slachtoffer een half uur later toch cocaïne probeerde te kopen bij Abdellatif Belarbi.

“Het is de enige kapper waar je binnen en buitengaat zonder dat je haar geknipt is. Hij is een notoir dealer van cocaïne”, verklaarde Sabrina B. wel aan de politie. De vrouw somde zelfs meerdere afnemers van de Marokkaanse kapper op. “Abdel was ook op zoek naar iemand die een kind wou verkopen aan een homofiele vriend van hem”, klonk het ook.

Schulden

Na de feiten zat B. een tijdje in de gevangenis met een mogelijke kroongetuige in het dossier. Daar zou Jennifer D. aan meerdere mensen de ware toedracht verteld hebben. In die versie zou Demora veel cocaïne geleverd hebben aan Belarbi, maar kon de kapper door de coronacrisis niet meer betalen. “Ondertussen zou Abdel voor 12.500 euro drugsschulden hebben opgebouwd bij Alban. Die kwam die avond zijn geld ophalen. Hij eiste zijn geld.” Eerder plaatste de onderzoeksrechter wel al grote vraagtekens bij dat verhaal.

Ten slotte werd ook de verklaring van een toenmalige celgenoot van de beschuldigde voorgelezen. Belarbi zou verteld hebben dat hij in totaal veertig vuistslagen kreeg van Demora, maar daar hechtte Christian K. weinig geloof aan. “Ik moet zeggen dat ik weet dat Alban een heel sterke kerel is. Ik heb er zelf mee gevochten, maar deze zaak moest nog voor de rechtbank komen. Hij zou er helemaal anders uitgezien hebben als hij echt zoveel slagen had gekregen van Alban.” Naar aanleiding van die verklaring vroeg de verdediging aan het openbaar ministerie om het eventuele dossier over die vechtpartij op te snorren.

Woensdagochtend komen Jennifer D. en meerdere andere kennissen van de beschuldigde aan het woord.