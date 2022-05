Aanklager spoort bodybuilder aan: “Geef die moeders toch een antwoord!”

Op het assisenproces tegen Alexander Dean, de 29-jarige man uit Varsenare die beschuldigd wordt van viervoudige moord en foltering, heeft advocaat-generaal Serge Malefason zijn requisitoir gehouden. De procureur noemde Alexander Dean onomwonden ‘een monster’. “Geef die moeders nu toch eens een antwoord op hun vragen!”, riep hij de beschuldigde op.

De openbare aanklager opende zijn requisitoir met de berichten van Alexander Dean aan Maïlys Descamps, een week voor de feiten. “Ik ben een monster geworden om een monster aan te kunnen. En ja, het is deels voor mezelf. Ik weet wat ik kan en ik weet wat ik moet doen. Ik hou van je”, citeerde Serge Malefason, die Alexander Dean cynisch ‘De Grote Beschermer’ noemde.

Hij hekelde de houding van Alexander Dean tijdens het proces en imiteerde hem zelfs. “Ik. Probeer. Dit. Al. Vijf. Jaar. Te. Verdringen. Ik. Kan. Dit. Niet. Dat is een laaghartige pose en door die houding twee vragen onbeantwoord laat. Hij richt daardoor nog altijd schade aan. Jasmijn had maar één vraag: waarom? Waarom moesten mijn dochter, mijn papa en mama zo afgemaakt worden? Er is nog een tweede vraag: de verzuchting van de moeder van Jeroen. Waarom zo mensonterend, waaraan heeft mijn zoon dat verdiend? De reactie op die twee moeders: geen kik. Zelfs geen oogopslag”, zei de procureur.

Het Monster

Hij overliep de slachtoffers. “Jeroen Verstraete heeft ook zijn vader gemist, net als Dean. En wat doet Het Monster (doelt op Alex Dean, LK)? Hij zet de foto van de vader van Jeroen voor hem terwijl hij sterft. Jeroen miste zijn vader en hoe ging hij daarmee om? Hij fantaseerde over zijn vader. Ik heb liever dat dan dat ze moorden beginnen plegen. Jeroen hield van karpervissen in de natuur, startte als natuurfotograaf en later die hobby uitbreidde naar erotische reportages. Ik ga daar niet over uitweiden, over die foto’s. Alexander Dean heeft maximaal zestien van die foto’s gezien, dat is al wat telt. Ik hoop dat u ze bekijkt en u zal zelf beslissen in welke categorie ze behoren”, klonk het.

Slachtoffer Jeroen Verstraete. (gf)

Over Maïlys Descamps zei de procureur dat haar leven veel te kort was. “De oogappel van haar ouders en grootouders. Het poppemieke dat snel een vrouw werd. Het lichaam althans, want het kopje wou niet altijd mee. En er pakten zich wolken samen boven het huis in Moere. Tussen papa en mama gaat het niet goed, mama wordt ziek. Maïlys begint te puberen. Met wie botst ze het meest? Met haar moeder, die het dichtst bij haar staat. Mama is een bitch. Maïlys begint haar grenzen te verleggen. In een tijd waarin ‘Fifty Shades of Grey’ een bestseller was. Daarin moet je die foto’s bij Jeroen Verstraete kaderen. Die periode eindigt in november 2015, wanneer ze Alexander Dean leert kennen via een chatsite”, klinkt het.

8 hamburgers

Volgens de procureur moet de relatie tussen Alexander Dean en Maïlys gezien worden aan de hand van één zinnetje uit het filmpje dat Maïlys maakte. “Op vier minuten en 59 seconden zegt hij, na zeven seconden pauze, op monotone toon ‘twee jaar lang bescherm ik jou van die shit, van al die mannen en jij gaat opnieuw die toer op’. Maïlys is voor hem een ding dat hij bezit. Van in het begin van de relatie snijdt hij het contact, de reddingslijn, van Maïlys met haar ouders af. Hij smeet zichzelf volop tussen die ouders en dat kind. Zijn acht hamburgers die hij eet bij de eerste ontmoeting, herinner u dat”, klonk het.

Slachtoffer Maïlys Descamps. (gf)

De procureur had het ook over de grootouders van Maïlys. “Koekegoed. Crèmes van mensen. Dat zijn goeie woorden voor warme bakkers. We hebben ze hier gehoord in de zaal. Weet u wat het paswoord was van de laptop van Maïlys? De moeder kende ze. Er waren er drie. Twee ervan ga ik u geven: ‘koekebrood’ en ‘boterkoek’. Zo groot was de liefde van Maïlys voor haar grootouders. Neen, meneer Dean, u bent niet de Grote Beschermer van Maïlys. Gery en Marie-José waren dat! Luister naar het filmpje van Maïlys. Luister naar de woorden van Gery, die zijn kleindochter beschermt en naar de woorden van Marie-José, die de boel probeert te ontmijnen. Daar kunt u nog iets van leren hé, meneer Dean, over menselijke warmte!”, riep de procureur richting beschuldigdenbank.

Drakenei

De procureur zat nog met één grote vraag, over Alexander Dean. “Wanneer is dat monster uit zijn drakenei gekomen? En wanneer was hij klaar om toe te slaan? Al in het derde middelbaar is gebleken dat hij niet tegen afwijzing kan. Hij woont dan in Turnhout, op de vlucht voor de schulden van zijn moeder en zijn agressieve stiefvader. Daar komen de eerste barsten in het drakenei, komt zijn beschermingsdrang naar boven en begint hij te fitnessen. De fitnesszaal wordt de smederij van het harnas dat hij, de hoofse ridder, zal aantrekken. Het monster-in-wording is dan 15 jaar”, schetst de procureur.

Verkrachting

In 2008 belandt Alexander Dean met zijn moeder en stiefzusje in Blankenberge. “Hij blijft er verder smeden aan zijn harnas. Volgens zijn moeder – en dat is het enige wat ik geloof van haar – blies hij er 800 euro per maand door aan anabolica. In 2015 leert hij zijn eerste vriendin S. kennen. Dan zie je de dubbele moraal van de Grote Beschermengel die Maïlys zogezegd moest beschermen tegen de Boze Buitenwereld waar het wemelt van de mannen die belust zijn op seks. Die vrouw noemde hem onomwonden seksueel agressief en zei dat hij geen ‘neen’ aanvaardde. Dit ruikt verdacht naar verkrachting”, zei Serge Malefason.

Aanklager Malefason in gesprek met advocate Natalie Aernoudts. (foto LK)

Dan begon de procureur over de relatie met Maïlys. “In het voorjaar van 2016 trekt Maïlys bij hem in. Of dat een ontvoering was, laat ik in het midden. Maar eenmaal in zijn spelonk, was ze helemaal zijn bezit. Hij smeedt verder aan zijn harnas en zorgt voor zijn zwaard, zijn Excalibur: het mes. Hij controleert Maïlys totaal. Ze mag haar familie amper nog zien. En dan smijt hij haar in februari, putje winter, plots op straat. Het monster heeft ook haar gsm kapot gesmeten, ze kan haar ouders niet bellen”, klonk het.

Repetitie

De procureur kwam ook terug op het incident op 27 februari. Op dat moment waren Alex Dean en Maïlys Descamps uit elkaar en ging Alexander Dean verhaal halen bij de jongeman die Maïlys even onderdak gaf. “Hij heeft daar Maïlys medeplichtig gemaakt aan feiten die hij gepleegd heeft. Dat incident was de repetitie voor de vier moorden”, klonk het. “Hij is op dat moment een volwaardig monster geworden, altijd met hetzelfde rugzakje, altijd met diezelfde grijns op zijn gezicht. Je zou er voor minder bang van worden”, aldus de procureur.

Moeders

“Ik heb u geen lessen te geven, maar geef die moeders toch eens een antwoord op hun vragen. Waarom Maïlys, Gery en Marie-José dood moesten. Waarom Jeroen zo’n vreselijke dood moest sterven. Het zal van u misschien weer wat minder een monster maken”, gaf de procureur nog wat raad mee aan de beschuldigde, voor hij de schuldvragen overliep waarop de jury vanavond zal moeten antwoorden. “Maar eigenlijk ga ik daar niet veel woorden aan vuil maken. Op de eerste dag van het proces heb ik mijn akte van beschuldiging voorgelezen en Alexander Dean heeft daarop gezegd dat de procureur – ik dus – helemaal gelijk heb”, aldus Serge Malefason.

Alexander Dean staart voor zich uit in de beschuldigdenbank. (foto LK)

De procureur anticipeerde ook al even op het pleidooi van de verdediging deze namiddag. Hij verwacht dat de advocaten van Alexander Dean de voorbedachtheid zal betwisten bij de moorden op Gery Cappon en Marie-José Vanleene. “Maar dat was geen toeval. Hij heeft ze zien afkomen, hij heeft zich verschuild in de tuin en hij wist maar al te goed dat die mensen hun kleindochter zouden beschermen. Nogmaals: het zit allemaal in dat filmpje dat Maïlys gemaakt heeft. Ik doe het, ik heb het gisteren gedaan en ik doe het vandaag weer. Dat zegt hij daar, tegen de drie slachtoffers. Ook de grootouders moesten dood, want zijn missie zat er nog niet op. Hij wilde nog slachtoffers maken”, zei de procureur.

Gezichtsdoekjes

Hij staafde die stelling door te wijzen naar het moordwapen. “Waarom heeft hij dat moordwapen niet weggegooid? Omdat hij het nog nodig had. Veel andere zaken gooide hij wel weg: de harde schijf, het modellencontract. Meer zelfs: hij heeft het wapen zelfs gereinigd, want er is geen DNA op gevonden. Misschien heeft hij dat gedaan met de gezichtsdoekjes die hij kocht in de Hema. De missie was nog niet gedaan. Hij wou nog twee vreemdelingen afmaken, die hij verantwoordelijk achtte voor een verkrachting van Maïlys”, aldus Serge Malefason. “Hij was gekomen om te doden, te moorden en te folteren en dat hij heeft hij gedaan. Ik vraag u dan ook in naam van de samenleving om ‘ja’ te antwoorden op alle vragen”, sloot hij af.

Na de middagpauze krijgt de verdediging het woord. Hun pleidooi zal starten om 15 uur.