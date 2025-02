87-jarige man naar hof van assisen voor dood van zijn vrouw Maria (75)

De intussen 87-jarige Daniël D. die twee jaar geleden zijn vrouw Maria (75) met geweld om het leven bracht, is doorverwezen naar het hof van assisen. Later dit jaar zal hij zich daar moeten verantwoorden voor moord, al houdt de man zelf vol dat de dood van zijn vrouw een ongeluk was. “Het pistool ging plots af in een schermutseling”, zeggen advocaten Stijn Braeye en Michiel Van Eeckhoutte.

Voor de feiten moeten we terug naar 22 januari 2023. Die zondagochtend werd de residentiële wijk De Gotelaar in Roeselare opgeschrikt door een schot. Later zou blijken dat de toen al hoogbejaarde Daniël D. zijn vrouw had neergeschoten. Maria Degryse (75) overleed aan haar verwondingen. Het koppel was bijna veertig jaar samen maar was verwikkeld in een echtscheidingsprocedure.

Waarom en vooral hoe Maria die ochtend om het leven gebracht werd, blijft echter onduidelijk. Daniël D. zou tijdens een zoveelste ruzie met zijn vrouw de keuken zijn uitgelopen om zijn revolver te gaan halen. De man houdt echter vol dat hij niet de intentie had om daarmee te schieten. “Onze cliënt blijft erbij dat het pistool per ongeluk is afgegaan in een schermutseling met zijn vrouw”, zeggen advocaten Stijn Braeye en Michiel Van Eeckhoutte die samen Daniël D. bijstaan.

“Wij hebben ons niet verzet tegen de doorverwijzing voor de tenlastelegging van moord, maar die kwalificatie wordt wel betwist. Voor ons was dit een onopzettelijke doding. Onze cliënt is tevreden met deze doorverwijzing en wil zeker zijn zeg doen voor het hof van assisen. Intussen zit hij al enige tijd thuis met een enkelband, met de nodige thuisverpleging, en met strenge voorwaarden. Hij mag zelfs de tuin niet in.”

De nabestaanden van Maria Degryse zijn eveneens tevreden met de vlotte afronding van het onderzoek, maar ze hebben geen goed woord over voor Daniël D. “Voor mij en mijn cliënten blijft dit een pure moord”, zegt advocaat Kris Vincke, die onder meer een zoon van Maria bijstaat. “Maar we kennen zijn karakter. Het zou hen aangenaam verrast hebben mocht hij bekend hebben.”

“Het is zijn show”, zegt een familielid. “Hij is altijd al een vat vol leugens geweest, een egoïstische narcist. Ik vind het ook ontgoochelend dat hij hier vandaag zomaar kon langskomen met zijn enkelband, maar zo werkt het nu eenmaal blijkbaar.”

Het assisenproces zal wellicht pas in het najaar van 2025 ingeleid worden.