49-jarige barbier naar assisen voor bloedige moord met elf messteken in kapsalon

Tweeënhalf jaar na een bloedige moord in een kapsalon in De Panne is de 49-jarige barbier door de Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) in Gent doorverwezen naar assisen. Dat assisenproces zal vermoedelijk nog niet voor het komende jaar zijn. “Jammer, want mijn cliënt kijkt er naar uit”, zegt advocaat Jelle Dejaegher.

De beslissing van de KI in Gent is geen verrassing want de raadkamer in Veurne vroeg in december ook al om beklaagde Abdellatif B. naar assisen te verwijzen. Daar zal hij moeten terechtstaan voor moord.

Elf messteken

Op donderdagochtend 3 september 2020 trof een voorbijganger een zwaar bebloede overleden man aan in het portaal van het kapsalon in de Sloepenlaan in De Panne. De man, de 32-jarige Alban D., bleek om het leven te zijn gebracht met elf messteken. Het kapsalon behoorde toe aan de 49-jarige barbier. De man gaf vrij snel toe dat hij diegene was die de dodelijke messteken had toegediend maar dat dat gebeurde nadat het slachtoffer eerst zelf zijn zaak was binnen gedrongen.

Drugsmilieu

Aanvankelijk was ook de partner van B. een verdachte omdat de vrouw aanwezig was tijdens de feiten en de hulpdiensten niet belde. Maar J. werd uiteindelijk buiten vervolging gesteld voor schuldig verzuim. Dus staat enkel B. terecht, voor moord waarbij het motief wellicht in het drugsmilieu gevonden moet worden.

“We zijn blij dat de zaak doorverwezen werd naar assisen”, zegt meester Jelle Dejaegher. “Dat is een volgende stap. We bereiden nu onze verdediging voor maar blijven stellen dat het slachtoffer diegene was die B. kwam opzoeken in zijn zaak. B. kijkt uit naar het proces. Wat hem betreft mag het er snel komen. Maar we vrezen dat het proces nog niet voor halfweg 2024 gevoerd zal worden.” (JH)