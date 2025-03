46 getuigen op assisenproces over moord zonder motief in Tielt

Op het assisenproces over een moord in Tielt zullen in mei 46 getuigen gehoord worden. Jarod De Clerck (23) bracht Leander Quintyn (32) in maart 2021 met messteken om het leven, maar zijn motief blijft een raadsel.

De hulpdiensten werden op zaterdag 6 maart 2021 rond 22.50 uur opgeroepen voor een steekpartij in het centrum van Tielt. Leander Quintyn, die zelf de hulpdiensten verwittigde, werd even later zwaargewond aangetroffen in de Felix D’Hoopstraat. De dertiger werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis, waar hij een dik uur later aan zijn verwondingen overleed. Het onderzoek wees uit dat het slachtoffer drie messteken had gekregen.

Motief onduidelijk

Het Brugse parket vorderde een onderzoeksrechter voor moord, maar in eerste instantie konden geen verdachten gearresteerd worden. De doorbraak kwam er pas toen de politie op 25 april 2021 een tip kreeg van een Britse gamer. Via Discord zou iemand hem verteld hebben dat zijn jongere broer iemand had neergestoken. Volgens die broer wilde Jarod De Clerck gewoon weten hoe het zou voelen om iemand neer te steken.

De volgende dag werd de beschuldigde gearresteerd op verdenking van moord. Tijdens zijn verhoren legde de Tieltenaar bekentenissen af, maar zijn motief blijft onduidelijk. De Clerck kende het slachtoffer dan ook helemaal niet. Naar eigen zeggen haalde hij uit toen Leander Quintyn zich op straat plots omdraaide. De beschuldigde heeft wel steeds benadrukt dat hij de dertiger niet van het leven wilde beroven.

Op de preliminaire zitting van 24 februari bleek dat het openbaar ministerie 39 mensen als getuige wil oproepen. De verdediging stelde een handvol getuigen voor, terwijl ook de burgerlijke partijen enkele getuigen willen oproepen. Zo vroeg de raadsman van de ouders van het slachtoffer om de Britse gamer als getuige te horen. Voorzitter Willem De Pauw gaf toe dat hij die getuigenis niet bijster nuttig vond. De chatgesprekken met de broer van de beschuldigde zitten immers volledig in het dossier. “Voor ons volstaat het dat die berichten uitgebreid aan bod komen op de zitting. We vinden dat ze vrij veelzeggend zijn”, reageerde meester Jan Leysen.

Levenslang?

Jarod De Clerck wordt op zijn assisenproces verdedigd door meester Randall Huysentruyt en meestel Kelly Decaluwé. De ouders van Leander Quintyn worden bijgestaan door meester Jan Leysen. Meester Sarah Leysen verdedigt dan weer de belangen van een zus en een schoonbroer van het slachtoffer, terwijl meester Jelle Dejaegher optreedt voor een andere zus. Nathalie Barzeele, substituut bij de Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen, zal in principe de rol van openbaar aanklager op zich nemen.

Maandagnamiddag werd het arrest over de getuigenlijst uitgesproken. De voorzitter besliste om de Britse gamer niet als getuige op te roepen. Het proces gaat op dinsdagnamiddag 13 mei voort met de samenstelling van de volksjury. Op vrijdag 16 mei zal de procureur-generaal de akte van beschuldiging voorlezen. Daarna zal de beschuldigde verhoord worden door de voorzitter. Vervolgens zullen van maandag 19 mei tot en met woensdag 21 mei in totaal 46 getuigen aan bod komen. De uitspraak over de schuldvraag wordt op donderdag 22 mei verwacht. Voor moord riskeert Jarod De Clerck levenslange opsluiting.