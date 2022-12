Hof van Assisen : 15 jaar opsluiting voor Bart Van Goethem verrassend milde straf

De Oedelemnaar bracht zijn vrouw in februari 2011 met messteken om het leven na een bezoek aan de vrederechter. De openbaar aanklager had 27 jaar gevorderd.

In 2002 leerde Bart Van Goethem na een moeilijke jeugd en veel omzwervingen Casandra Baudot kennen. Het koppel trouwde een jaar later en kreeg samen vier kinderen. Binnen het gezin waren er echter voortdurend problemen, onder andere op financieel vlak. In januari 2011 besliste de vrouw uit Blankenberge uiteindelijk om haar partner te verlaten. Van Goethem kon niet verkroppen dat hij zijn kinderen niet meer zag.

Op 16 februari 2011 werden beide betrokkenen verwacht bij de vrederechter. Bart Van Goethem had een verzoekschrift ingediend om minstens voorlopig het hoederecht te krijgen over zijn kinderen. Na de zitting ging hij op zijn brommer op zoek naar zijn echtgenote. Aan een bushalte vlak bij het gerechtsgebouw kwam het tot een nieuwe discussie over de kinderen. Uiteindelijk bracht de beschuldigde zijn vrouw op straat met vijf messteken om het leven.

Blanco strafblad

Openbaar aanklager Christophe Bergez had 27 jaar opsluiting gevorderd. Hij hield rekening met het blanco strafblad en de moeilijke jeugd van de beschuldigde. De verdediging zag nog meer verzachtende omstandigheden en vroeg om een menselijke straf.

In de motivatie werd aangehaald dat Bart Van Goethem zijn echtgenote op heel gruwelijke en gewelddadige wijze van het leven beroofde. De jury merkte bovendien op dat hij daarmee zijn vier kinderen hun moeder ontnam. De beschuldigde werd in de motivatie een gebrek aan empathie verweten.

Verrassend milde straf

Toch kozen het hof en de jury voor een verrassend milde straf. Het zo goed als blanco strafregister van Van Goethem werd als een verzachtende omstandigheid aanzien. De beschuldigde werd in een ver verleden enkel tot een lichte straf veroordeeld voor de krijgsraad. Ook de problematische situatie waarin hij thuis opgroeide, pleitte in zijn voordeel.

Burgerlijke partijen teleurgesteld

De burgerlijke partijen reageerden teleurstellend op het arrest. “De leefomstandigheden in zijn jeugd waren niet optimaal, het was ook geen zwart-witverhaal”, aldus meester Kris Vincke. “15 jaar lijkt me wel wat weinig, zeker gezien de omstandigheden waarin de feiten gepleegd werden. Het kwam wel wat onverwacht over, maar we moeten de uitspraak aanvaarden.”

Voor meester An Govers kwam de beslissing als een grote opluchting. De advocate van Bart Van Goethem had zich niet meer aan zo’n milde straf verwacht. “Maar ik vind het wel een gepaste straf is, al is het redelijk uitzonderlijk bij een moord. Ik herkende hem zelf ook niet in al het negatieve dat hier over hem werd verteld. De jury heeft blijkbaar niet al het slechte geloofd wat over hem werd beweerd.” Van Goethem zelf hoopt om opnieuw het contact te kunnen opbouwen met zijn kinderen. “Dat zal natuurlijk niet zo evident zijn. Ik denk dat er eerst gewerkt zal moeten worden naar contact met zijn broer.”

(BELGA)