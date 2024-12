“Hij is een sneaky bastard”: speurders hebben barman in het vizier in onderzoek naar spiking in Kortrijkse uitgaansbuurt

Het nieuws sloeg eind oktober in als een bom: verschillende vrouwen werden de voorbije jaren in de Kortrijkse uitgaansbuurt gedrogeerd en misbruikt. Het onderzoek naar spiking draait nu op volle toeren. Eén rode draad in het gros van tientallen verklaringen: een beschuldigende vinger naar de voormalige barman van een café in het ‘Straatje’. Zelf wenst de man niet te reageren. “Een advocaat? Heb ik niet.”

Het West-Vlaamse parket loste eind oktober een bommetje in de Kortrijkse uitgaanswereld. Het gerecht maakte bekend dat er vier mannen opgepakt waren in een dossier van spiking, het vergiftigen van caféklanten door een verdovend middel in hun drankje te mengen. Bij mannen gebeurt spiking meestal om ze te bestelen, bij vrouwen om ze aan te randen. Dat laatste bleek ook. Behalve de zeven al gekende slachtoffers meldden er zich in de dagen na de bekendmaking door het parket nog eens negen vrouwen.

De verhalen zijn unisono: de vrouwen genoten van een avondje uit in de cafés in de Burgemeester Reynaertstraat in Kortrijk – bekend als Het Straatje – maar plots ging het licht uit. Sommigen werden wakker in hun eigen bed, maar met andere kleren aan. Anderen werden wakker in een vreemd bed, zonder kleren aan. Allemaal hadden ze het gevoel dat ze aangerand of verkracht waren.

Bedenkelijke reputatie

De voorbije weken zetten de politie en het gerecht alles op alles om de zaak uit te klaren. Behalve de nieuwe slachtoffers die zich gemeld hadden, werden ook tientallen vrouwen verhoord die van ver of dichtbij iets met de horeca in Het Straatje te maken hadden. Volgens bronnen dicht bij het onderzoek zit er één rode draad in die verhalen: alle vrouwen herinneren zich dat ze één welbepaald café bezocht hebben in de nacht dat ze aangerand werden en dat daar telkens dezelfde barman achter de toog stond: I.D.

Een jonge dertiger met een bedenkelijke reputatie, die eerder al in de cel zat wegens drugsmisdrijven. Opvallend is dat heel wat klachten zich situeren in de periode rond Pinksteren vorig jaar, wanneer in de Kortrijkse cafés volop Sinksen gevierd wordt. I.D. stond dan net enkele maanden achter de toog van het café. “Het was niet duidelijk welke richting het café precies zou uitgaan: een gezellige kroeg of een feestcafé. Al snel werd het mij duidelijk dat er iets niet pluis was met die gast. Ik kreeg het ene na het andere verhaal te horen over meisjes die zich daags na een bezoekje aan die zaak heel slecht voelden. Ik heb I.D. daarom altijd gemeden. Het is een sneaky bastard”, zegt een cafébaas uit Het Straatje.

Fles zonder label

Getuigen meldden aan de politie dat er bij I. D. achter de toog een fles zonder label stond, waarin een drankje zat dat naar amaretto smaakte. Verschillende slachtoffers verklaarden ook dat ze een shotje hadden gekregen van de barman dat naar amandel smaakte en dat kort daarna het licht bij hen uitging. “Ook wij hoorden die verhalen. Die vrouwen herinneren zich nog het beeld van I. en het shotje dat hij gaf, hun volgende herinnering is dat ze bij hem of bij iemand anders in bed liggen. De bazin (I. was louter barman, geen eigenaar van het café, red.) heeft hem dan verboden om nog shotjes uit te delen, maar hij lapte dat aan zijn laars”, zegt een oud-collega van I.

Dat bevestigt de vrouw. “Het klopt dat ik I. meermaals een waarschuwing heb gegeven. Door al die verhalen ging het flink achteruit met het café. Vrouwen durfden niet meer komen. Uiteindelijk hebben we de samenwerking met I. beëindigd en twee vrouwelijke uitbaters gezocht, maar dat kon het tij niet keren. Onze naam was verbrand.” De zaak staat al sinds de zomer over te nemen.

Degoutant

Dat I. voor de politie hoofdverdachte nummer één is, blijkt ook uit de verklaring van een andere cafébaas uit Het Straatje. Ook hij werd gearresteerd, maar mocht zonder voorwaarden beschikken. “Omdat ik er niets maar dan ook niets mee te maken heb”, zegt hij. “Integendeel: negentig procent van de vragen die de politie mij stelde, ging over I. Of ik wist wat er gebeurde in dat café? Of ik ooit het aanbod heb gekregen van hem om ook zoiets te doen? Het was duidelijk dat ze hem in het vizier hebben”, klinkt het. “Al mijn vrouwelijke personeelsleden zijn al op verhoor moeten gaan. Ik ken ook enkele van de slachtoffers. Wat hier gebeurd is, is degoutant. En al zeker als blijkt dat een oud-collega hier achter zit. Ik ben hier oprecht niet goed van”, zegt een andere cafébaas.

Geconfronteerd met de belastende verklaringen van de slachtoffers en zijn voormalige collega’s en werkgever, reageert I.D. kort. “Ik heb daar tegen u niets over te zeggen. Een advocaat? Die heb ik niet.”