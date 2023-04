Hangjongeren zorgen voor overlast in Sint-Niklaastoren in Veurne

Daarom neemt het stadsbestuur maatregelen om de toren en haar plek binnen het aanbod beter te beschermen. “Extra maatregelen zijn nodig om de toeristische toegankelijkheid van de Sint-Niklaastoren te vrijwaren”, aldus burgemeester Peter Roose (Veurne Plus).

“Het afval zomaar laten slingeren, vernielingen aanbrengen en met stiften het meubilair markeren… Nee, we kunnen niet echt trots zijn op wat hangjongeren doen in onze prachtige Sint-Niklaastoren”, klinkt het bij het stadsbestuur. “Onze ploegen moeten steeds vaker langsgaan om de toren opnieuw op te ruimen of om waardevolle objecten te herstellen. De nieuwe inrichting maakt de toren toegankelijker voor iedereen die een adembenemend zicht wil op onze stad en haar regio. Het is een felgesmaakte toeristische attractie die heel wat bezoekers trekt en als stad zijn we bijzonder trots op deze plek. We willen deze uitstekende plek een aangename plek houden en nemen daarom maatregelen.”

“Het is teleurstellend om te zien dat deze investering niet door iedereen kan worden gerespecteerd. Daarom zal er nu een beveiligingscamera worden geplaatst in de toren. Hiermee weten we meteen wie er wanneer in de toren binnen is en kunnen we het probleem aanpakken”, aldus burgemeester Peter Roose.

Er is 450.000 euro geïnvesteerd in de nieuwe inrichting van de Sint-Niklaastoren. De toren is van 9 tot 20 uur dagelijks gratis toegankelijk. (DM)