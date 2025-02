Hackers eisen duizenden euro’s van traiteurskoppel uit Knokke-Heist voor hun Instagramaccount: “Ze sturen zelfs onze kinderen berichten”

In nog geen jaar tijd verzamelden ze zo’n 8.000 volgers op Instagram, maar die zijn Frederik Boussy (42) en Delphine Debever (34) van de hippe traiteurszaak Rõka in Knokke-Heist allemaal kwijt. Hackers namen hun account over en eisten losgeld. Hardnekkige hackers, want de berichten bleven komen en zelfs de kinderen van het koppel werden geviseerd. “Instagram is ons belangrijkste publiciteitskanaal, maar toegeven? Nooit!” Het koppel koos intussen voor een andere oplossing.

Met zijn restaurant Más Brasa in Knokke-Heist behaalde Frederik Boussy (42) een mooie 13,5/20 in de Gault&Millau-gids, maar toch besloot hij vorig jaar om samen met echtgenote Delphine Debever (34) een nieuwe wending aan hun leven te geven. In maart openden ze Rõka, een hippe traiteurszaak in de Emile Verhaerenlaan waar je ook iets kan drinken met tapas en fingerfood erbij. En van meet af aan was dat een schot in de roos.

Publiciteit voor hun zaak? Dat ging voornamelijk via hun Instagrampagina. Maar net daar richtten hackers nu hun pijlen op. “Enkele weken geleden kregen we plots berichten van een onbekend, buitenlands nummer”, legt Delphine uit. “Ik wist quasi meteen dat we gehackt waren. Ze vroegen om losgeld, en die bedragen varieerden. Op een bepaald moment was het 5.000 dollar, maar dat werd plots een stuk minder toen we niet reageerden. In de voorbije weken kregen we alles samen al zo’n 140 berichten. Maar reageren, laat staan toegeven aan dergelijke praktijken? Neen, dat doen we absoluut niet.”

Machteloos

Nochtans was de Instagrampagina erg belangrijk voor de zaak. In nog geen jaar tijd wist Rõka een kleine 8.000 volgers te verzamelen. “Maar we kunnen dus niet meer inloggen op onze pagina”, zucht Delphine. “Terwijl onze volgers goud waard zijn. Het is ons belangrijkste kanaal om onze klanten te bereiken – dat hebben we in het afgelopen jaar ook gemerkt aan de vele reacties. Maar we staan machteloos tegen die hackers. Het ergste is dat ze zelfs onze kinderen berichten begonnen te sturen, om mama en papa zo te doen betalen. Op Instagram zijn wij hun voogd en zo konden die hackers ook hun gegevens bemachtigen. Voor hen is dat natuurlijk schrikken om plots zo’n berichten te krijgen…”

Het koppel stapte naar de politie om aangifte te doen en wil andere ondernemers waarschuwen om extra alert te zijn. “Al zijn we zelf ook altijd héél voorzichtig”, benadrukt Delphine. “We gebruikten bijvoorbeeld een tweestapsverificatie op Instagram, maar toch konden ze ons nog hacken. Nu weten we dat het iedereen kan overkomen. Je staat gewoon machteloos in zo’n geval.”

Nieuwe Instagrampagina

Delphine heeft ook een vermoeden hoe de hackers hun slag konden slaan. “Op een bepaald moment kreeg ik de melding dat onze pagina in aanmerking kwam voor het ‘blauwe vinkje’ (wat aangeeft dat je een geverifieerde en bekende zaak hebt, red.). Het zag er allemaal echt uit en er waren zeker geen vreemde e-mailadressen mee gemoeid. Maar de pagina waar ik heen geleid werd, bleek een kopie van Instagram te zijn. Wellicht konden ze mijn gegevens bemachtigen toen ik daar probeerde in te loggen.”

Intussen heeft de zaak een nieuwe Instagrampagina. “Er zat niks anders op”, knikt Delphine. “Want hackers betalen? Neen, daar doen we écht niet aan mee.” (MM)