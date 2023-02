Gruwelijk mishandelde hond uit Blankenberge aan beterhand, asiel roept op om haatreacties te stoppen: “Aandacht moet naar gezondheid”

Het gaat opnieuw wat beter met Diesel, de hond die afgelopen weekend bewusteloos werd aangetroffen door de politie in Blankenberge. De viervoeter werd zwaar mishandeld en het is een wonder dat de hond nog leeft. Ondertussen roept asiel MLM-bullies, waar Diesel binnenkort terechtkomt, op om geen haatreacties meer te verspreiden richting de eigenaar. “We begrijpen de woede, maar het hondje heeft daar geen baat bij”, zegt Roland Goethals (57).

De uitbaters van MLM-bullies in Nieuwpoort noemen het ‘gruweldaden’. En dat zijn het ook. Wie de buldog ziet rondlopen, inclusief pootje in het verband, kan er niet omheen dat het hondje een zwaar trauma heeft opgelopen. Het onderzoek naar de eigenaar, een dertiger uit Blankenberge, loopt nog steeds, maar dat het dier nooit meer naar hem zal terugkeren is een vaststaand feit. En dat is maar goed ook, want Diesel kroop door het oog van de naald. Dat getuigen afgelopen zondag tijdig de politie alarmeerden, is wellicht zijn redding geweest.

De eigenaar takelde zijn buldog dan ook zwaar toe. Het dier werd bewusteloos afgevoerd en moest een levensreddende operatie ondergaan. Zijn milt en lever waren gescheurd en het beestje verloor ruim een liter bloed. Er werden ook oude letsels aangetroffen. “Het is een wonder dat hij nog leeft”, herhaalt Roland Goethals van MLM-bullies.

Het dierenasiel zal Diesel opvangen eenmaal hij de dierenkliniek mag verlaten en wordt momenteel overspoeld met mensen die het hondje een tweede thuis willen geven. “Maar voor de duidelijkheid: dat zal nog niet voor meteen zijn”, aldus Roland. “De eerste weken zullen we moeten bekijken in welke mate Diesel een trauma heeft overgehouden aan de gruwelijke mishandeling en hoe hij reageert. We willen ook zeker zijn dat hij goed terechtkomt, net zoals we dat met al de honden uit ons asiel doen. De voorbije drie jaar plaatsten we al zo’n 300 viervoeters.”

Haatreacties

Ondertussen wordt ook de Facebookpagina van het asiel, waar regelmatig updates worden geplaatst over Diesel, overspoeld met haatreacties tegenover de eigenaar. “We vragen om daar mee te stoppen”, zegt Roland. “Natuurlijk begrijpen we de woede helemaal. Maar het is aan de politie en het gerecht om hun werk te doen. Dreigementen tegenover de eigenaar helpen Diesel niet vooruit.”

Over de gezondheidstoestand van Diesel is er wel opnieuw hoopgevend nieuws te melden. De hond wordt al buiten gelaten en begint ook te eten uit de hand van de dierenarts. Zelfstandig eten durft en kan hij vooralsnog niet. “Het feit dat hij merendeel van de dag blijft liggen, zal te maken hebben dat al zijn spieren, ribben en gewrichten pijn doen van de harde schoppen”, geeft Roland Goethals nog mee. “Diesel is op de goede weg, maar we zijn er nog lang niet. We kunnen alleen maar hopen dat hij geen mentaal trauma overhoudt aan de mishandeling. Alleen de tijd zal dat uitwijzen.” (MM)