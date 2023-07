Grote beroering door vechtpartij op Heuleplaats

Er heerste maandag kort voor de middag grote beroering op Heuleplaats toen er plotseling op straat een vechtpartij ontstond. Er werd een mes getrokken en een man werd ernstig gewond.

Het zou gaan om een discussie in een pitazaak in Sint-Eloois-Winkel die zondagavond begonnen is. Een van de betrokkenen, een man uit Roeselare, bij de discussie is maandagochtend teruggekeerd naar de zaak en heeft daar de ruit ingegooid.

De eigenaar van de pitazaak is samen met een vriend in een wagen gesprongen en de heeft de achtervolging ingezet op de man. De twee wagens reden meermaals tegen elkaar. Uiteindelijk kwamen ze allebei tot stilstand op Heuleplaats ter hoogte van pizzazaak Borsalino. Daar is het tot een forse vechtpartij gekomen waarbij ook een mes getrokken werd. Verscheidene mensen op de plaatselijke caféterrassen zagen alles gebeuren.

Dankzij omstaanders en snel aanwezige politie werd de situatie vrij snel opgelost. De drie betrokkenen zijn ingerekend door de politie. (JF)