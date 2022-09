‘Grappenmaker’ jaagt vrouw uit Menen de stuipen op het lijf: “Ik heb je dochter ontvoerd en ga haar verkrachten”

Een ‘grapjas’ teistert op dit ogenblik verschillende mensen via de telefoon. Wie opneemt krijgt te horen dat de beller zijn of haar dochter heeft ontvoerd en dat hij haar zal verkrachten. Ook in Menen sloeg de man ondertussen al meerdere keren toe. De politie en het parket onderzoeken de zaak.

“Ik heb je dochter ontvoerd en zal haar misbruiken tot ze om genade smeekt!” Het is één van de weinig charmante dingen die mensen te horen krijgen wanneer ze worden opgebeld. Het was een Menenaar die zaterdag de kat de bel aanbond nadat ze haar verhaal op Facebook gooide. In geen tijd regende het reacties van mensen die allemaal met dezelfde ‘grapjas’ werden geconfronteerd.

Niet goed van

“Ik ben altijd te vinden voor wat humor maar dit is er toch los over”, klonk het bij de dame in kwestie. “Ik heb helemaal geen dochter maar zo een bericht raakt je toch waardoor ik er even niet goed van was.”

De berichten online maken melding van verschillende gevallen. © CL

“Wat vooral beangstigend was, was het feit dat hij mijn naam en nummer kende. Ik ben actief als thuisverpleegster dus ik kan enkel maar veronderstellen dat die zieke geest op zoek gaat naar nummers van mensen die bereikbaar moeten zijn en dus hun gegevens op internet hebben staan.”

Een kleine zoektocht op het net leert al snel dat het beruchte nummer al enkele maanden actief is en systematisch bepaalde zones belaagt. Ondertussen trokken verschillende slachtoffers met hun verhaal naar de politie, waar hun klacht werd opgenomen.

Zeer ernstig

“Er kwamen hiervan inderdaad meldingen binnen en die nemen we uiteraard zeer ernstig”, verduidelijkt commissaris Vannieuwenhuyse, woordvoerder voor de politiezone Grensleie.

“Na contact met het parket bleek dat meerdere zones over het gehele land hier reeds klachten over hebben gekregen, waardoor het parket alle gegevens aan het verzamelen is. Hoewel deze persoon zichzelf overduidelijk erg grappig vindt, kunnen we zijn daden klasseren als bedreigingen. Het parket zal nu verdere stappen ondernemen met als doel deze wansmakelijke humorist tot de orde te roepen.”

Tips

De commissaris geeft meteen enkele tips mee. “Men maakt keer op keer melding van iemand die rustig praat”, sluit hij af. “Probeer dan ook zoveel mogelijk details van het gesprek te vermelden wanneer je klacht indient. Welk accent had hij? Welke geluiden hoor je op de achtergrond? Het zijn allemaal zaken die ons flink vooruit kunnen helpen. En ook iedere keer melding wanneer je dergelijke telefoontjes krijgt, zodat alles kan worden opgevolgd.”