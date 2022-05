Gokken jaar lang verboden in Waregemse krantenwinkel

Een krantenwinkel in Waregem heeft van de Kansspelcommissie een verbod gekregen om nog weddenschappen aan te bieden. Een klant kon er op drie uur tijd meer dan 15.000 euro vergokken, terwijl de limiet op 200 euro per dag ligt.

Opmerkelijk: de klacht bij de Kansspelcommissie kwam er niet via een concurrerende krantenwinkel of een getuige, maar van de gokker zelf. Die mocht in principe geen weddenschappen meer afsluiten omdat hij met een gokverslaving kampt, maar de uitbater van de Waregemse krantenwinkel liet hem dat wel doen. Met weinig succes overigens. De gokker joeg er op drie uur tijd ruim 15.000 euro door, terwijl dat in principe niet toegelaten is. In krantenwinkels mag een individuele gokker maximum 200 euro per dag vergokken.

De uitbater van de krantenwinkel voerde nog aan dat de gokker hem onder druk gezet en zelfs bedreigd zou hebben, maar concrete bewijzen waren daar niet voor. De Kansspelcommissie besloot om de vergunning om weddenschappen aan te bieden een jaar lang te schorsen. De uitbater van de krantenwinkel poogde die beslissing nog aan te vechten bij de Raad van State maar haalde bakzeil. Volgens de uitbater zou hij door de schorsing zo’n twintig procent van zijn inkomsten verliezen en daardoor een lening niet meer kunnen afbetalen en een personeelslid moeten ontslaan.