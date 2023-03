Gijzeling Spoelstraat in Roeselare afgelopen, geëvacueerde buurtbewoners weer naar huis

In de Spoelstraat in Roeselare vond vrijdagavond een gijzeling plaats. Een dertigtal mensen werd uit hun woning geëvacueerd en verschillende straten afgezet. Dat bevestigt commissaris Carl Vyncke van politiezone RIHO. Ondertussen is de situatie onder controle.

In het huis in de Spoelstraat zouden de bewoners van het huis, een vrouw met haar twee kinderen, een zoon en een dochter, gegijzeld geweest zijn door de ex-partner van de vrouw. Naar verluidt zijn er al een tijdje problemen met de ex-vriend, die tot voor een tijdje ook nog in het huis woonde. De politiediensten rukten met man en macht uit. Bij zo’n dertig buurtbewoners werd er aangebeld met de vraag om de woning te verlaten, bevestigt Carl Vyncke, woordvoerder bij de politiezone RIHO. Ze werden een tijdlang opgevangen in een nabijgelegen café. Verschillende straten werden voor de veiligheid afgezet. Fluvius heeft het gas afgesloten.

Omstreeks 22.30 uur kwam er een einde aan de gijzeling. De gijzelnemer werd opgepakt door de politie. Het parket communiceert voorlopig niet.