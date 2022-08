Gezin uit Houthulst staat voor raadsel als dieven zware zandfilterpomp bij zwembad stelen

Het gezin van Glenn D. (35) uit Houthulst staat voor een raadsel. Een dief betrad er afgelopen nacht hun tuin en ging er aan de haal met de zware zandfilterpomp van hun zwembad. Dat liep daardoor deels leeg. “Zo’n bizarre diefstal en dat net voor zo’n warme dag. Een zwempartijtje met onze kindjes zat er dus niet in”, zucht Glenn.

Glenn woont met zijn gezin in een woonwijk in het centrum van Houthulst. Alhoewel het een buurt met veelal gezinnen betreft, is het wel al de tweede bizarre diefstal in een jaar tijd. Vorig jaar ging een onbekende er vandoor met een aantal grasmatten die achter een muurtje verborgen lagen aan de voordeur. Ook dat leidde bij het gezin tot frustraties, want ze werken hun tuin volledig zelf af en het zorgde voor oponthoud. Maar de diefstal van nu zorgde vooral voor verdriet bij hun kindjes.

40 kilo zware zandfilterpomp

Glenn merkte de diefstal rond de middag op. “We kochten met de warme zomer in het verschiet een zwembad van 4,5 op 2,25 meter en die werd gefilterd door een zware zandfilterpomp”, zegt Glenn. “Omdat we toch ons zwembad nog vaker wilden gebruiken maar het water soms te koud was, ging ik kijken om zonnematjes te installeren. Groot was mijn verbazing toen ik zag dat de meer dan 40 kilo zware zandfilterpomp verdwenen was.”

“De aansluitslangen waren gewoon losgerukt dus liepen er ook enkele duizenden liters water weg. Het is een raadsel wie hier achter zit. Mogelijk dezelfde dader als vorig jaar, dat weten we niet. In ieder geval vermoeden we dat de dief of dieven over de omheining klommen en via een tuinpad buiten het zicht van de camera op de deurbel weer verdwenen.”

Ontgoocheling bij dochtertje

Wat Glenn vooral tegen de borst stuit, is het waarom van de diefstal. “Beseft die dief eigenlijk niet dat hij hier speelgoed van de kinderen heeft gestolen? En hoe verwerpelijk dit is? In eerste instantie staat dat zwembad er voor het plezier van onze kindjes. We hebben een zoontje van zes maanden oud en een dochter van bijna drie. Het is zalig om samen te plonzen.”

“Ons dochtertje was natuurlijk ontgoocheld dat dit nu niet kon, maar we zorgden ervoor dat ze daar niet bij stil moest staan en voorzagen meteen andere activiteiten. Maar het was toch wel even een fikse domper op het zwembadplezier dat we vandaag voorzagen. Daarnaast is de aanschaf van dit soort pomp ook een dure zaak.”

Glenn deed ook aangifte bij de politie die langskwam om een pv op te stellen. (JH)