Zwevezelenaar krijgt jaar cel voor drie feiten van zinloos uitgaansgeweld, vrijspraak voor afgesneden vingertop

Een 34-jarige man uit Zwevezele heeft voor de Brugse strafrechtbank een jaar effectieve celstraf gekregen voor drie feiten van uitgaansgeweld. K.Q. werd ook verantwoordelijk geacht voor een afgesneden vingertop, maar daarvoor bekwam hij de vrijspraak.

In november 2021 raakte een man ernstig gewond tijdens een gevecht in de toiletten van een Brugs danscafé. Met een stuk glas werd het topje van een van zijn vingers afgesneden. Een anonieme getuige wees K.Q. aan als de dader, maar bij gebrek aan bewijs werd de zaak geseponeerd.

Begin oktober 2024 werd K.Q. alsnog voor de Brugse strafrechtbank gedaagd. Niet enkel voor het incident in het Brugse danscafé, maar ook voor nog drie anderen feiten van wat de procureur bestempelde als ‘puur zinloos uitgaansgeweld’. Twee van de feiten speelden zich af in Brugge, het derde in augustus vorig jaar op het Oostkampse muziekfestival Parkpop. “Het was ronduit asociaal en arrogant gedrag”, aldus de procureur.

K.Q. ontkende het incident met de vinger en vroeg met succes de vrijspraak. “Mijn cliënt werd onlangs nog op een vriendschappelijke manier benaderd door het slachtoffer”, pleitte meester Mathieu Langerock. “Bij de andere feiten was hij zwaar onder invloed van alcohol. Hij weet niet meer wat hij toen gedaan heeft.”

De Zwevezelenaar werd nog nooit veroordeeld voor geweld, maar liep in 2018 wel al eens tegen de lamp voor drugsfeiten. Volgens zijn raadsman zou K.Q. zich intussen herpakt hebben. Meester Langerock vroeg een werkstraf, maar de rechtbank ging daar dinsdag niet op in. (AFr)