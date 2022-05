Zwartrijder verwondt twee Lijncontroleurs die hem betrappen

Een 29-jarige man uit Tervuren moet zich bij de strafrechter in Veurne verantwoorden wegens geweld tegen twee controleurs van De Lijn. Die hadden hem op de bus in Nieuwpoort betrapt op zwartrijden.

Op 27 augustus vorig jaar stapten twee controleurs van vervoersmaatschappij de Lijnbus op in Nieuwpoort voor een routinecontrole. Dat had de 29-jarige K.Z. uit Tervuren opgemerkt en hij kocht nog snel een vervoersbewijs aan. “Bij controle werd hij daarover aangesproken door de twee controleurs”, sprak hun advocaat.

Blauwe plekken

“Er ontstond een discussie want de man zou een boete krijgen en hij weigerde zijn identiteitskaart te tonen. Vervolgens weigerde hij zelfs alle medewerking en werd agressief. De vrouwelijke controleur C. werd hardhandig meermaals geduwd en getrokken omdat K.Z. wilde ontsnappen. De vrouw liep blauwe plekken op over heel haar lichaam en vraagt 600 euro morele schadevergoeding. Haar collega D. liep verwondingen op aan de hand en kon twee dagen niet werken. Hij vraagt 500 euro. De Lijn zelf vraagt een schadevergoeding voor de dienstonderbreking en de inzet van extra personeel.”

Kopstoot

K.Z. liet verstek gaan in de rechtbank. “Dit geweld tegen de controleurs kan absoluut niet door de beugel”, sprak de procureur. “Hij probeerde zelfs nog een kopstoot te geven en de politie moest tussenbeide komen om hem te arresteren. Ik vraag zes maanden cel en 600 euro boete.” Vonnis op 10 juni. (JH)