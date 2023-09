“Zwarten, wat doen jullie hier eigenlijk nog”: Oostendenaar riskeert acht maanden cel voor racistisch geweld tegen groenarbeider

Een 47-jarige Oostendenaar riskeert voor de Brugse rechtbank acht maanden celstraf voor slagen aan een groenarbeider. B.C. zou het slachtoffer daarbij racistisch hebben verweten. Zelf ontkent hij de feiten met klem.

Op 18 januari vorig jaar was een groenarbeider van stad Oostende in de weer met een bladblazer. Dat was niet naar de zin van B.C., die naar buiten kwam en zijn beklag deed. Het volgende moment zou hij de arbeider een slag tegen de schouder en enkele schoppen tegen zijn kuit hebben gegeven. Volgens een getuige riep hij daarbij “Afrikanen, zwarten, wat doen jullie hier eigenlijk nog?”

Tijdens zijn verhoor door de politie waste C. de handen in onschuld. “Ik kan mij daar niets meer van herinneren”, stelde de veertiger, die met een drankprobleem kampt. Hij beweerde voorts last te hebben van misofonie, waardoor hij overgevoelig is voor bepaalde geluiden. Dat hij zich racistisch zou hebben uitgelaten ontkende de man met klem.

Pittig detail: de collega van het slachtoffer kreeg in het verleden ook al eens slagen van B.C., die hiervoor in april 2021 een jaar voorwaardelijke celstraf kreeg. Die collega is nu de enige getuige in het huidige dossier. De verdediging trok zijn verklaringen dan ook in twijfel. “Dat is toch wel héél toevallig”, pleitte meester Ellen Eneman. “Bij het slachtoffer werd trouwens geen enkele verwonding vastgesteld.”

De rechtbank doet uitspraak op 10 oktober. (AFr)