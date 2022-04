Zware straf na zinloos geweld en kaakbreuk op Guido Gezelleplein in Koksijde

Een 49-jarige man uit Koksijde is door de rechter zwaar gestraft voor feiten van zinloos geweld op het Guido Gezelleplein in Koksijde. Jean D. sloeg zijn slachtoffer een breuk in de bovenkaak en kreeg daar 18 maanden cel voor.

Het is niet de eerste keer dat een inwoner rond de buurt van het Guido Gezelleplein zich moet verantwoorden voor geweld op het plein. Het Guido Gezelleplein is dan ook al een tijdje berucht en een doorn in het oog van de gemeente en de politie. Twee jaar geleden was de gemeente het zo beu dat het zelf een oproep deed aan bewoners om steevast overlast te melden.

Hersenbloeding

De politie kwam toen al tientallen keren tussenbeide op het plein voor overlast. Veelal ging het om rondhangende mannen die op de bankjes bier drinken en passanten lastigvallen. Er waren ook tal van corona-overtredingen. Meermaals kwam het ook tot zwaar geweld. Een veertiger kreeg vorig jaar acht maanden cel met uitstel omdat hij een man een hersenbloeding sloeg op het plein.

Meermaals zinloos geweld

De 49-jarige Jean D. kreeg met 18 maanden effectief en 800 euro boete een nog zwaardere straf. Op 22 september 2020 viel hij in dronken toestand vanuit het niets een man aan en klopte die een breuk in de bovenkaak. Het slachtoffer moet nog steeds herstellen van die feiten. De man woont in de buurt en durft zich niet meer te vertonen op het plein. “Ik weet niet waarom ik het deed”, sprak Jean D. “Ik had wat gedronken en voelde me slecht in mijn vel want ik had geen werk en was aan het scheiden.”

Omdat hij al meermaals veroordeeld werd voor zinloos geweld kreeg D. een zware straf. Zijn advocaat had voorwaarden gevraagd maar omwille van zijn uitgebreide strafblad ging de rechter daar niet op in. Hij moet het slachtoffer ook 4.594 euro boete betalen. (JH)