Zware jongen die twee verpleegsters gevangen hield in Beernemse instelling riskeert vier jaar cel

Een 26-jarige Antwerpenaar riskeert in de Brugse rechtbank vier jaar effectieve celstraf voor wederrechtelijke vrijheidsberoving.

Voor een 26-jarige zeult Nicky D. al een bijzonder zwaar strafregister me. Voor een hele resem gewapende overvallen op Antwerpse supermarkten kreeg de twintiger in 2015 en 2016 respectievelijk vier en zes jaar effectieve celstraf. In juli dit jaar werd hij in het kader van zijn voorwaardelijke invrijheidstelling opgenomen in het psychiatrisch centrum Sint-Amandus in Beernem. Daar liep het evenwel mis toen hij op 7 augustus onder invloed van alcohol een ader doorsneed met een mes.

Toen D. de volgende dag vanuit het ziekenhuis terugkeerde naar de instelling werd hij er vastgebonden om hem te beschermen tegen zichzelf. Toen twee verpleegster hem kwamen losmaken voor een toiletbezoek wou D. ook nog een sigaret roken. Toen hem dit werd geweigerd nam hij de dienstgsm’s van de verpleegsters af en ging hij in de deuropening staan zodat ze de kamer niet konden verlaten.

De verpleegsters stemden uiteindelijk in met het verzoek van D., die ook nog van outfit wou veranderen. Dat deed hij in de gemeenschappelijke ruimte waar hij nog meer gsm’s van personeelsleden en patiënten kon afnemen. Vervolgens eiste hij de verpleegkundigen om hun sleutels af te geven en ontvluchtte hij per fiets de instelling. Maar even later kon de politie hem terug oppakken in het centrum van Beernem.

In de tuin van de instelling werd een gebroken mes teruggevonden. Volgens D. was dat het mes waarmee hij zich verwondde. Naar eigen zeggen had hij het niet bij toen hij de instelling ontvluchtte, maar twee verpleegsters verklaarden wel dat ze een zwart heft uit de binnenzak van zijn jas hadden zien steken.

Gelet op het zware strafregister van D. vroeg de procureur vier jaar effectieve celstraf. De verdediging wees erop dat D. sinds zijn zestiende in jeugdinstellingen verbleef nog tot 2025 in de cel moet blijven. “Hij proefde kort van de vrijheid en sloeg meteen weer aan het drinken”, pleitte de raadsman van D. “Ik vraag mij af of een nóg langere celstraf nog wel zin heeft.” De rechter doet uitspraak op 10 januari. (AFr)