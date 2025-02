Zware jongen betaalt hotelrekening niet en perst vrouw af tijdens verblijf in Oostkamp: parket eist zestien maanden cel

Tijdens zijn verblijf in een Oostkamps hotel, perste Antwerpenaar Younes A. (33) op straat een vrouw af en liet hij de rekening in een nabije pitazaak onbetaald achter. Ook de hoteluitbaters bleven berooid achter.

De Antwerpse Marokkaan verbleef in de nacht van 16 op 17 januari op hotel in Brugge. Toen bleek dat Younes A. daar de rekening van 96 euro niet zou betalen, werd hij aan de deur gezet. Hij had bovendien 50 euro geleend van de uitbaatster, maar ook dat geld betaalde hij niet terug.

A. trok vervolgens naar Oostkamp waar hij zijn intrek nam in Het Raetshuijs. Hij verbleef tot 24 januari in het hotel, maar toen het duidelijk werd dat hij opnieuw de rekening – ruim 600 euro – niet zou betalen, verwittigden de uitbaters de politie. Toen die arriveerde stonden aan het hotel nog twee andere slachtoffers van A.

De uitbater van een nabije pitazaak deed zijn beklag omdat A. er kwam eten, maar de rekening van 36 euro onbetaald achterliet. Een vrouw verklaarde dat A. haar op 21 januari rond 19 uur benaderd had op straat. Onder bedreiging moest de vrouw toen 300 euro voor hem afhalen aan een bankautomaat.

Tijdens zijn verhoor beriep A. zich op zijn zwijgrecht. De procureur vroeg donderdag zestien maanden effectieve celstraf. A. zelf stuurde zijn kat naar de Brugse strafrechtbank. De man liep eerder al 32 veroordelingen op, onder meer voor gijzeling, slagen en doodsbedreigingen.

De uitspraak volgt op 27 maart. (AFr)