Zware incidenten met deel supporters SK Roeselare-Daisel na match tegen Eendracht Wervik

De voetbalwedstrijd in eerste provinciale tussen Eendracht Wervik en SK Roeselare-Daisel (4-3) werd zaterdagavond ontsierd door de houding van een aantal bezoekende supporters. Er kwamen maar liefst zes politiecombi’s naar het Viroviosstadion.

In het begin van de tweede helft legde scheidsrechter Hein Demeyer de wedstrijd stil toen een supporter van SK Roeselare-Daisel over de afsluiting sprong en het terrein opliep. Zijn ploeg keek toen op tegen een 3-1-achterstand en bij de fans kwamen de frustraties naar boven. De fans ergerden zich ook aan enkele scheidsrechterlijke beslissingen. De fans van SK Roeselare-Daisel stonden onder de overdekte staantribune aan de overkant van de kantine en zittribune.

De ref riep de beide ploegen naar binnen. Na een onderbreking van een tiental minuten en via de stadionomroeper een boodschap voor de bezoekende fans werd de wedstrijd hervat. Ondertussen kwam de politie ter plaatse.

In de loop van de tweede helft werd de sfeer grimmiger. Een supporter trapte een reclamebord stuk. De politie riep versterking op. Uiteindelijk kwamen zes combi’s van Arro Ieper en Grensleie ter plaatse. De wedstrijd eindigde op 4-3. De thuisploeg liep tot 3-1 uit en werd het dus nog spannend. Een aantal bezoekende supporters toonde zich heel slechte verliezer en was er ook herrie direct na de wedstrijd. De politie moest buiten het stadion ingrijpen.

Stadionverbod

Van de politiezone Riho waren ook twee agenten in burger mee, dat is blijkbaar bij elke uitwedstrijd zo. De herrieschoppers zouden supporters van het vroeger SV Roeselare zijn, mannen met een stadionverbond, maar dat geldt enkel in het nationaal voetbal en niet in het provinciaal voetbal. Een duidelijk hiaat in de voetbalwet.

Verschillende supporters van SK Roeselare-Daisel keurden het gedrag van sommigen ten zeerste af, voelden zich beschaamd en verontschuldigden zich. (Erik De Block)