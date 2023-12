Zware celstraf voor dolleman (44) die voorbijgangers achternazit met mes “en wil fileren als kabeljauw”: “Maatschappij beschermen tegen hem”

Een 44-jarige man uit De Panne kreeg een zware celstraf van 38 maanden effectief nadat hij met een zelfgemaakt mes op een stok toevallige voorbijgangers achterna zat en hen toeschreeuwde: “Ik ga jullie fileren als een kabeljauw!” De man veroorzaakte al eerder problemen. De procureur eiste 18 maanden, de rechter legde een véél zwaardere straf op. “Ik zie geen verbetering meer. De maatschappij moet tegen hem beschermd worden”, oordeelde die.

Zowel op 9 mei als 21 augustus van dit jaar moest de politie tussenbeide komen nadat de 44-jarige T.S. voor overlast zorgde op straat in De Panne. De man is geen onbekende, want hij is al voor liefst 73 feiten bekend bij de politie. Op 9 mei viel de man passanten lastig en verschanste zich snel in zijn appartement toen de politie opdaagde. Hij riep dat hij de politiemannen een kogel door de kop zou jagen en was erg weerspannig tijdens zijn arrestatie. Eenmaal in de politiecel in Westkust vernielde hij volledig buiten zinnen ook zijn matras. Hij moet die matras nu betalen aan de politie.

Fileren als kabeljauw

De zwaarste feiten pleegde de man op 21 augustus. “Hij stond toen als een dolleman met een mes te zwaaien op straat”, legde de procureur uit. “Het ging om een zelfgemaakt wapen waarbij hij een mes op een stok had bevestigd. Hij liep zelfs lukraak mensen achterna en schreeuwde: “Ik ga jullie fileren als een kabeljauw”. Hij kerfde met zijn mes ook in een vuilnisbak, ‘om te oefenen’, en verschanste zich in zijn appartement als de politie massaal ter plaatse kwam. Ook aan hen uitte hij bedreigingen: “Ik kom enkel naar buiten om een mes in jullie hol te steken.” De politie kon hem neutraliseren door de deur open te breken en hem naar de grond te brengen met pepperspray. Enkel door het professionalisme van de politie vielen geen slachtoffers, waarvoor mijn dank.”

Maatschappij beschermen

De man werd voor de twee feiten vervolgd, én omdat hij ‘voor de grap’ een varkenshart aan de voordeur van zijn onderbuur bevestigde. Die heeft namelijk een restaurant. Met alcoholstift schreef T.S. op de deur: “De uitbater is zelf een varken’. Het openbaar ministerie wou voor alle feiten 18 maanden cel, zijn advocaat vroeg een mildere straf. De rechter kwam echter met een veel zwaardere straf op de proppen. “Ik veroordeel hem tot 38 maanden effectieve celstraf. Ik heb alles doorgenomen en zie geen verbetering meer, echt niet. De maatschappij moet beschermd worden tegen hem, vandaar deze straf.” De man moet de politiemensen nu elk 500 euro schadevergoeding betalen. (JH)