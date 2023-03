Zwaar dronken man (47) riskeert drie jaar cel na wurgpoging op vrouw: “kinderen van 13 en 16 getuige”

Een 47-jarige man uit De Panne riskeert drie jaar effectieve celstraf nadat hij enkele weken geleden zijn vrouw probeerde te wurgen thuis. Dat gebeurde nadat de man voor de zoveelste keer dronken in de zetel lag. “Zijn vriendin wilde praten over een opname waarna hij met beide handen haar keel dichtkneep. Voor de ogen van haar kinderen”, sprak de advocaat van de vrouw.

De zware feiten dateren nog maar van 21 januari in een woning in De Panne maar het parket vond de zaak zo dringend dat ze meteen over gingen tot dagvaarding en B.S. voor de rechter brachten. Die zag er evenwel de noodzaak niet van in want hij stuurde zijn kat. Zijn intussen ex-vriendin S. daagde wel op met haar advocaat. En zij schetsten een ontluisterend beeld over B.S.

Beide handen op keel

“Ze hebben vijf jaar een relatie gehad en in het verleden was wel vaker ruzie ontstaan”, sprak de advocaat van S. “Dat kwam vaak omdat B.S. veel drinkt. Bijna altijd bier, maar in de kerstvakantie was hij technisch werkloos en stapte hij over op sterke drank: Smirnoff, whisky, noem maar op. Hij ging dagelijks tweemaal naar de winkel om een voorraad. En telkens S. thuiskwam van een dag werken vond ze haar vriend ladderzat in de zetel. Ze was al blij als er dan was dat hij niet had geplast in zetel of bed. Toen hij op 21 januari weer ruzie zocht wilde ze hem toch voorzichtig aanraden om een opname te overwegen. Daarop werd hij razend, nam hij haar keel vast met beide handen en kneep die dicht. En dat voor de ogen van haar kinderen van 13 en 16 jaar. Ze kon maar ternauwernood naar boven vluchten en de politie bellen.” B.S werd opgepakt maar meteen vrijgelaten onder voorwaarden. Zo moest hij zich meteen residentieel laten opnemen. Slachtoffer S. vroeg 5.000 euro morele schadevergoeding en een contactverbod. Volgens haar valt hij ze nog wekelijks lastig.

Drie jaar effectief

De procureur vond het jammer dat B.S. verstek liet. “We hadden graag een straf met uitstel gevraagd zodat we hem langdurige voorwaarden konden opleggen. Dat kan nu niet en dus vragen we drie jaar effectief want het gaat om zware feiten. Het was zelfs de dokter die nadien nog contact opnam met de politie omdat de wurgsporen in haar keel duidelijk te zien waren. En er werden zelfs oudere verwondingen en blauwe plekken vastgesteld.” Vonnis op 28 maart. (JH)