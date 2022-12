Zoon plant mes in deur en bedreigt vader: “Naasten vangen vaak de zwaarste klappen op”

Een 28-jarige jongeman uit Wevelgem bedreigde zijn eigen vader tot twee keer toe met de dood. Hij stond voor de rechter in Kortrijk terecht omdat zijn vader dit keer wél klacht indiende. “Maar ik zou mijn vader nooit iets aandoen”, klonk het.

Al langer kampt Michael V. met een drank- en drugsprobleem. Zijn vader probeerde hem niettemin altijd te helpen en te steunen. Thuis zijn domicilie plaatsen was door vroegere problemen geen optie meer maar de vader hielp V. wel aan een garagebox om een dak boven zijn hoofd te hebben. Op 31 oktober kwam het niettemin opnieuw tot een discussie tussen beiden. V. zwaaide met een mes en plantte het uiteindelijk in de deur.

Ook met een kapotte stoelpoot werd gedreigd. “Bijna dagelijkse kost voor de vader maar dit keer diende hij wél klacht in”, aldus de openbare aanklager. Amper 12 dagen later bedreigde V. zijn vader telefonisch met de dood. In 2020 liep hij al eens een veroordeling op voor gelijkaardige incidenten. De openbare aanklager vorderde een celstraf van 6 maanden maar drong vooral aan op begeleidende voorwaarden. “Hij heeft spijt. Zijn vader is er altijd al voor hem geweest”, aldus zijn advocaat. “Maar soms zijn het de naasten die de zwaarste klappen vangen.” Twee eerdere straffen met voorwaarden verliepen niet zoals het moest, toch vroeg V. nog eens begeleidende voorwaarden op te leggen. Vonnis op 18 januari. (LSi)