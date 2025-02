Zoon (17) Brugse restaurantuitbater slachtoffer van racistisch geweld in centrum van Brugge: “Ik dacht echt dat ik dood zou gaan”

De zoon van een Brugse restaurantuitbater dient bij de politie klacht in tegen onbekenden wegens volgens hem racistisch geïnspireerd geweld. “Ik fietste langs de Waalsestraat toen een groepje mensen ‘neger’ naar me riep. Toen ik stopte en vroeg wat het probleem was, duwden ze me tegen de grond en begonnen te slaan en te schoppen. Ze probeerden me zelfs te wurgen”, zegt de 17-jarige jongeman, kind uit een gemengd huwelijk.

De 17-jarige zoon van een Brugse restaurantuitbater, die zelf ook een horeca-opleiding volgt, zou in de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 februari bijzonder zwaar toegetakeld zijn ter hoogte van de Waalsestraat; een straat nabij het Koningin Astridpark in de Brugse binnenstad. Bij de lokale politie van Brugge werd bevestigd dat er op dat moment en die plaats een patrouille ter plaatse is gekomen na een oproep voor een incident met geweld. “Er werd een pv opgesteld. Het gaat om een minderjarige, dus zullen ook de ouders gehoord worden. We kunnen de naam van het mogelijke slachtoffer bevestigen. Toen de patrouille ter plaatse kwam, was het groepje dat de jongeman zou toegetakeld hebben wel al verdwenen. Maar meer details kunnen we niet geven, want het onderzoek is lopende”, zegt politiewoordvoerder Christian Scheltens. De jongeman toonde zich bereid zijn verhaal voor ons te doen. Zijn naam is bij ons en bij de politie uiteraard bekend, maar op zijn vraag vermelden we die niet.

Geslagen, geschopt en gewurgd

“Ik was rond 1 uur ’s nachts aan het fietsen door de Waalsestraat om met vrienden uit te gaan. En blijkbaar stond mijn fietslicht niet aan. Ik hoorde iemand, die samen stond in een groepje, roepen: ‘Neger, steek je fietslicht aan!’”, begint de zeventienjarige zijn verhaal. “Zoiets laat ik me niet zeggen. Niemand moet me ‘neger’ noemen. Dus ik stopte en vroeg wat het probleem was; waarom hij me zo aansprak. Dat stond hem en zijn kameraden blijkbaar niet aan. Ze duwden me op de grond en begonnen op heel mijn lichaam te slaan en te schoppen. Het ergste was toen ze me enkele minuten lang bij de keel grepen en eigenlijk aan het wurgen waren. Ik verloor bijna het bewustzijn en dacht echt dat ik dood zou gaan. Plots zijn ze er dan toch mee gestopt en liepen ze weg. Een van die mannen bleef nog even bij me en zei dat hij dat eigenlijk zelf niet gewild had en zelf niet had geslagen of gestampt. Maar daar hechtte ik weinig geloof aan. Hij had alleszins niets gedaan om zijn kameraden tegen te houden. Het waren mensen in de buurt die het tumult hoorden en zagen die naar de politie gebeld hebben. Naast heel wat blauwe plekken heb ik er een gebroken rib en gebroken wervel aan overgehouden.”

“Ik werk hier, ik loop school, maak volwaardig deel uit van de maatschappij en ‘ik kan zelfs perfect ‘Bruhs klappen’”

Het ging volgens de jongeman om vier personen, waaronder één vrouw met blond haar die aan het gevecht zelf niet had deelgenomen. “Volgens mij waren het dertigers of veertigers. Een van hen was kaal. Hun kledij was vooral zwart van kleur. Ik had ook de indruk dat ze drugs hadden genomen. Ze stonden alleszins enorm opgenaaid en hadden de ogen erg wijd opengesperd. Ik heb er een tekening van gemaakt”, klinkt het.

Onbegrip

De jongeman is de zoon van een Belgische vader, die een restaurant runt in Brugge, en een Indonesische moeder. Hij volgt een horeca-opleiding bij Syntra West en werkt in een visverwerkende fabriek. “In mijn vrije tijd ga ik regelmatig boksen bij een boksclub hier in Brugge. Of ik wel vaker geconfronteerd wordt met racisme? Toch wel ja; het is niet de eerste keer dat ik ‘neger’ wordt genoemd en dat men op me neerkijkt. Er zijn hier nog steeds veel mensen die denken dat mensen met een andere huidskleur maar wat op straat rondhangen en niet veel waard zijn”, klinkt het. “Daar word ik dan wel opstandig van, ja. Ik werk hier, ik loop school, maak volwaardig deel uit van de maatschappij en ‘ik kan zelfs perfect ‘Bruhs klappen’. En toch word ik nog vaak met de nek aangekeken. Dat mag weleens beginnen stoppen. Of ik nu bang ben geworden om nog op stap te gaan in de stad, of in die specifieke buurt? Neen, ik ben eigenlijk niet vlug bang. Mensen maken me niet bang. Wel kwaad en opstandig als ze op me neerkijken en niet respecteren”, besluit de jongeman.