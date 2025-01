Zinloze slag kost Davy (28) twee tanden, maar schadevergoeding blijft uit: vrienden starten crowdfunding voor z’n gezin

Eén slag vanuit het niets veranderde het leven van Davy Timperman (28). Hij verloor twee voortanden, heeft blijvende zorg nodig, maar bijna vier jaar blijft een schadevergoeding uit. Vrienden starten nu een crowdfunding voor de man en z’n jong gezin.

Zoontje Ralph, 8 maand, zit op de schoot wanneer Davy Timperman (28) en z’n partner Eva-Anastasia (27) vertellen over hun eerste echte date, bijna vier jaar. De avond eindigde dramatisch. “Door een dronkaard in ontbloot bovenlijf, met z’n broekriem in de hand”, vertelt het koppel dat woont in Houthulst. Na hun date op 29 augustus 2021 wilden Davy en z’n vriendin rond 23.15 uur vertrekken aan een café bij het gehucht Sleihage in Hooglede.

Vechtpartij

“Maar ik stapte terug uit de wagen omwille van een vechtpartij op een parking bij het café”, vertelt Davy. “Ik ging kijken, om te helpen en te babbelen. Ik ben geen persoon die fysiek geweld gebruikt, integendeel. Toen golden nog coronaregels en een avondklok. Ik wou hen aanmanen tijdig naar huis te gaan zodat de cafébaas niet in de problemen zou raken. Tot bij die bende raakte ik nooit: na enkele stappen uit mijn auto kreeg ik een harde slag in het gezicht.” Davy verloor onmiddellijk even het bewustzijn, waardoor de dader niet meteen duidelijk was.

Riem als boksbeugel

“Het bleek een slag met het metalen deel van een riem, want de gevolgen waren groot”, vervolgt Davy. “Mijn kaakbeen was gebroken. Ik voelde bloed langs mijn neus lopen en had de reflex om het bloed op te nemen met mijn tong en dan kwam het besef. Een bovenste voortand was helemaal weg, een tand ernaast was volledig scheef geslagen en bij een onderste tand ontbrak een groot stuk. Ik sloeg in paniek en vond de weggeslagen tandstukken niet meteen terug. Nu ik erop terugblik, was ik beter ter plaatse gebleven: om die tanden te zoeken en de politie en een ambulance te laten komen. Toen wou ik zo snel mogelijk geholpen worden en voerde mijn vriendin me direct naar de spoedafdeling van het ziekenhuis. Uiteindelijk moest ik twee keer geopereerd worden.”

“Zinloos geweld”, oordeelt Davy. “De eerste keer dat ik zoiets meemaak. Jammer dat mensen niet volwassen genoeg kunnen zijn om eventuele discussies uit te praten. Ik was beter in de auto gebleven: als je goed wil doen, ben je zelf de dupe. De vermeende dader bleek gekend bij velen en bij de politie.” Davy diende een strafklacht in. “Maar pas enkele dagen na de feiten, onder meer door een dringende tandoperatie. Met een spaak in mijn mond legde ik uiteindelijk een verklaring af. Andere getuigenissen kwamen later, sommige pas maanden na de feiten.”

Bewijskwestie

Ze leidden niet tot een verhoopte schadevergoeding. “Het is een bewijskwestie”, stelt Klaas Van Dorpe, advocaat van Davy. “We hebben elke steen omgedraaid en veel energie gestoken in de strafklacht, maar in zulke dossiers de bewijslast dragen blijkt erg moeilijk. Je moet aan de kar trekken en de feiten zelf bewijzen. Niemand was rechtstreeks getuige en wie wel iets zag heeft niets verklaard. Het strafonderzoek is slecht gevoerd en uiteindelijk werd onze strafklacht geseponeerd, heel frustrerend.”

“De verdachte weigerde medewerking aan het onderzoek en werd pas na een derde uitnodiging verhoord door de politie, een jaar na de feiten. Hij ontkende alles”, aldus Davy. Z’n advocaat startte een tweede, burgerlijke procedure. “Met een vordering van meer dan 18.000 euro, want ook in de toekomst zal mijn cliënt schade blijven hebben aan zijn gebit.”

Pijn

“Het implantaat moet elke 15 jaar vervangen worden, telkens een kost van meer dan 2.000 euro”, duidt Davy, die werkt bij de groendienst van Houthulst. “Niks boven je eigen tanden: De wind en vrieskou voel ik veel meer in mijn gebit. Nog een ongemak: vroeger at ik altijd ontbijtgranen. Nu moet ik opletten welke cornflakes ik kies en ik moet ze eerst een eindje laten weken in melk. Met het implantaat bovenaan mijn mond heb ik geen problemen, maar aan de onderkant moet ik opletten met de ‘stifttand’, het opzetstuk van de afgebroken tand. Ik heb die al eens per ongeluk afgebeten, maar net niet ingeslikt. Een nieuw exemplaar zou al snel 1.000 euro kosten. In totaal heb ik intussen 14.000 euro aan kosten zelf betaald. En dan is er nog de tjoling en de pijn. Maandenlang heb ik niet kunnen eten, ik was 10 kilo kwijt. Ook mentaal was het allerminst makkelijk. Mijn hobby is voetbal en tegenstanders spotten wel eens met mijn gebit.”

De burgerlijke procedure is nu afgerond. “Maar ook nu blijkt onze vraag tot schadevergoeding ongegrond”, aldus Davy. “Al dat geld had ik liever geïnvesteerd in mijn huis en zoontje. Die persoon heeft een stuk van mijn leven verwoest en komt ermee weg, ik kan wel door de grond zakken. Moeten we voortaan met een bodycam rondlopen om mogelijke toekomstige incidenten te bewijzen?”

Crowdfunding

Tybe Gevaert (19), een vriend uit het Diksmuidse Esen, is een crowdfunding gestart. “Het gerecht heeft gefaald”, vindt Tybe. “Davy is een jonge vader, een vrolijke en zorgzame man die altijd klaarstaat voor anderen. Nu heeft hij onze hulp nodig. Davy probeert zijn leven weer op te bouwen, maar de zware financiële last blijft hem achtervolgen. Elke euro kan een groot verschil maken.”

Kanker

“Ik heb alles van heel dicht meegemaakt”, getuigt de vriendin van Davy. “Fysiek, mentaal en financieel is het heel zwaar geweest. Gelukkig is Davy erg graag gezien. We zijn iedereen dankbaar voor de steun.”

Davy denkt ook aan een goed doel. “Wat ik eventueel overhoud, schenk ik aan Kom op tegen Kanker. Bijna anderhalf jaar geleden verloor ik mijn papa aan die ziekte. Wat vrienden en kennissen nu voor ons doen is ongelooflijk. Ik heb er geen woorden voor.” (TP)