Zinloos geweld met zware gevolgen levert Zeebruggeling achttien maanden cel op: “Hij zat rustig een pintje te drinken aan de toog”

Een 35-jarige man uit Zeebrugge heeft in de Brugse rechtbank achttien maanden effectieve celstraf gekregen voor zinloos geweld. Op café trakteerde N.D. een stamgast op twee rake vuistslagen. De gevolgen waren niet min.

Volgens de uitbaatster van café Ninja’s in de Zeebrugse haven stelde beklaagde N.D. zich al de hele avond arrogant op, toen hij op 14 maart 2024 vanuit het niets een andere stamgast trakteerde op een rake vuistslag in het gezicht. Het slachtoffer krabbelde recht, maar kreeg het volgende moment nog een tweede vuistslag te verwerken. “Nochtans had hij eerder die avond een rondje getrakteerd”, stelde de advocaat van het slachtoffer. “Dit was een typevoorbeeld van zinloos geweld.”

De gevolgen waren niet min. Het slachtoffer hield aan het incident een complexe neusbreuk, een hersenschudding en een whiplash over. De man heeft volgens zijn advocaat nog steeds last van hoofd-, nek- en schouderpijn. N.D. beweerde tijdens zijn verhoor dat het slachtoffer denigrerende opmerkingen had gemaakt over zijn vriendin. Maar slachtoffer betwistte dit. “Mijn cliënt zat rustig op zijn gsm te tokkelen en een pintje te drinken aan de hoek van de toog. Van uitlokking was geen sprake”, aldus zijn advocaat.

D. kwam niet opdagen voor zijn proces in de Brugse strafrechtbank, waar het Openbaar Ministerie achttien maanden effectieve celstraf vroeg. De procureur merkte op dat D. tussen 2010 en 2017 als vier veroordelingen opliep voor geweld. “Hij kreeg al twee keer voorwaarden, maar heeft daar duidelijk geen lessen uit getrokken”, klonk het. Aan het slachtoffer kende de rechtbank 5.000 euro voorlopige schadevergoeding toe. (AFr)