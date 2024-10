“Zij wordt nog steeds geplaagd door nachtmerries”: man die ex met breekmes in hals stak riskeert tien jaar cel

Omdat hij de relatiebreuk niet kon verkroppen, wachtte een 34-jarige Roemeen uit Knokke-Heist zijn ex op aan haar werk en stak haar met een breekmes in de hals. Dori P. lapte daarbij een contactverbod aan de laars. Nu riskeert hij tien jaar effectieve celstraf voor poging tot moord.

Gewapend met een breekmes trok de beklaagde op 4 maart naar de werkplek van zijn ex in Zeebrugge. Dori P. duwde er de 31-jarige vrouw in haar wagen en gaf haar meteen enkele slagen. “Ik ga je vermoorden”, siste hij. P. slaagde erin om uit haar wagen te vluchten, maar P. haalde haar in en sloeg haar tegen de grond. “Vervolgens sneed hij haar met het mes in de hals. Hij bleef haar bedreigen met de dood”, aldus de procureur

Omstaanders kwamen tussenbeide waarop P. ook hen met de dood bedreigde. Uiteindelijk kon het slachtoffer zich losrukken en ging P. er in haar wagen vandoor. Enkele uren later kon de politie hem inrekenen. “Ik had teveel gedronken en wist niet wat ik deed”, verklaarde hij. De man werd aangehouden en zit sindsdien in de cel. Het slachtoffer raakte gewond, maar verkeerde niet in levensgevaar.

Schadevergoeding

Het slachtoffer stelde zich maandag burgerlijke partij en eist 10.000 euro voorlopige schadevergoeding. “Mijn cliënte kampt nog steeds met nachtmerries en leeft in angst voor haar ex”, pleitte meester Dana Dobrin. “Hij had er eerder al mee gedreigd om mijn cliënte of hun dochter mee te nemen in de dood.”

Procureur Saskia Schepens vroeg tien jaar cel en wees erop dat P. een week voor de feiten al een contactverbod kreeg opgelegd. “Na de breuk was de beklaagde extreem jaloers en bleef hij haar lastigvallen”, stelde ze. “Hij wou haar blijven controleren. Op zijn gsm stonden talrijke foto’s van haar en haar nieuwe vriend. Ook vanuit de gevangenis bleef hij zijn ex bellen. Volgens de gerechtspsychiater is de kans op gelijkaardige feiten heel groot.”

Voorwaardelijke straf

Dori P. gaf de moordpoging toe. Hij betwistte wel een van de bedreigingen en de autodiefstal. Naar eigen zeggen had hij de wagen enkel ‘geleend’. Advocaat Randall Huysentruyt stelde een voorwaardelijke straf voor. “Hij moet zijn drank- en drugsprobleem aanpakken”, pleitte hij. “Ook een contactverbod met zijn ex is aan de orde. Mijn cliënt is heel bezitterig en jaloers. Hij verdacht zijn ex van een relatie met een andere man en kreeg zijn dochter heel weinig te zien.”

De Brugse rechtbank doet uitspraak op 25 november. (AFr)