Zeven personen opgepakt in West- en Oost-Vlaanderen die aanslag planden in ons land

In een onderzoek van het federaal parket zijn donderdag in Oost- en West-Vlaanderen zeven personen opgepakt die plannen smeedden om een terreuraanslag te plegen. Dat meldt VRT Nieuws en het nieuws wordt bevestigd door het federaal parket. Het gaat om drie huiszoekingen in Roeselare, drie in Menen, en huiszoekingen in Oostende, Wevelgem en Gent.

De verdachten hadden nog geen duidelijk doelwit vastgelegd voor hun aanslag, maar waren wel actief op zoek naar wapens. Het grootste deel van de gearresteerde verdachten heeft de Tsjetsjeense nationaliteit.

Huiszoekingen in hele provincie

“In het kader van een dossier van het federaal parket heeft de federale gerechtelijke politie van Oost-Vlaanderen, onder leiding van een gespecialiseerde onderzoeksrechter in terrorisme van West-Vlaanderen, meerdere huiszoekingen uitgevoerd”, meldt het federaal parket. “Het gaat om drie huiszoekingen in Roeselare, drie in Menen, en huiszoekingen in Oostende, Wevelgem en Gent. De speciale eenheden van de federale politie gaven de nodige ondersteuning voor de arrestatie van een aantal verdachten.”

“Zeven personen werden van hun vrijheid beroofd en meegenomen voor verhoor”, klinkt het verder. “De onderzoeksrechter zal later beslissen of ze bij hem worden voorgeleid en of hij eventueel een aanhoudingsbevel zal afleveren. De mogelijke inverdenkingstellingen zijn poging terroristische moord, deelname aan de activiteiten van een terroristische groep en voorbereiden van een terroristische aanslag.”

Volgens het federaal parket hebben bijna alle verdachten de Tsjetsjeense nationaliteit en behoren ze tot een groep die fervent aanhanger is van IS. Drie van hen hebben de Belgische nationaliteit.

Nog geen doelwit

“Alle betrokkenen worden ervan verdacht voorbereidingen te hebben getroffen om een terroristische aanslag te plegen in België”, gaat het parket verder. “Alhoewel er verschillende scenario’s werden besproken, was het doelwit van de aanslag nog niet precies bepaald.”