Zeven jaar cel voor man die liefdesrivaal in gezicht schoot met alarmpistool: “Duidelijke poging tot moord”

Kevin H., een 42-jarige man uit Wevelgem, probeerde op 18 februari vorig jaar wel degelijk om zijn liefdesrivaal te vermoorden. Dat oordeelde de rechter vandaag. H. nam zijn slachtoffer mee naar het Sterrebos in Rumbeke en schoot hem in de wang met een omgebouwd alarmpistool. Hij krijgt daarvoor zeven jaar cel.

De aanleiding van de feiten was een driehoeksverhouding waarbij slachtoffer Robert C. (32) een affaire had met de vrouw van Kevin H. Op 18 februari 2022 vertelde H. zijn vrouw dat hij met Roberto iets zou gaan drinken om alles uit te praten. “Een kleine week voor de feiten toonde hij zijn vrouw al een omgebouwd alarmpistool, een duidelijk dreigement tegenover zijn liefdesrivaal”, zei de procureur op het proces. “De dag van de feiten nam hij hem mee naar het Sterrebos waar hij een wapen tegen zijn hoofd plaatste en schoot, een duidelijke poging tot moord.”

Advocaat Thomas Vandemeulebroucke, die Kevin H. verdedigde, was niet akkoord met die kwalificatie. Volgens hem had H. absoluut niet de bedoeling om zijn liefdesrivaal te vermoorden en maakte hij zich hoogstens schuldig aan slagen en verwondingen. “

Mijn cliënt sprak af met Roberto om de relatie met zijn overspelige echtgenote te redden. Hij nam dat wapen mee omdat hij bang was van zijn rivaal. In het Sterrebos wou hij hem afdreigen en bang maken zodat hij zijn vrouw met rust zou laten. Mijn cliënt was zelf doodsbenauwd. Na één schot zette hij het op een lopen, net als zijn slachtoffer. Had hij hem echt willen afmaken, dan had hij nog één of meer keer geschoten.”

“Het wapen dat hij meehad, was bovendien niet dodelijk. Mijn cliënt kent niets van wapens, hij dacht dat hij een loodjesgeweer vasthad. De kogel die hij afvuurde ging niet eens volledig door de wang van het slachtoffer maar verbrijzelde op zijn kaak.”

Robert C. zelf hield altijd vol dat H. hem die dag probeerde te vermoorden en leefde in angst dat die het werk zou komen afmaken. In november vorig jaar werd Kevin H. immers vrijgelaten onder voorwaarden. Nu zal hij voor geruimde tijd terug de cel in moeten. Opmerkelijk is dat het Openbaar Ministerie een celstraf van zes jaar gevorderd had, de rechter doet daar dus nog een jaar bij.