Zeven jaar cel voor man die eigen vrouw wou doodrijden bij ongeval: “Ik wou enkel van haar gezaag af zijn!”

Een 30-jarige man uit Menen is in beroep veroordeeld tot zeven jaar cel omdat hij met zijn wagen zijn echtgenote probeerde te vermoorden. Hijzelf ontkende met klem en beweerde dat hij haar enkel wou doen schrikken.

Op 19 oktober 2022 reed Youssef B. met zijn echtgenote als passagier en twee kinderen op de achterbank op de E17. Ze reden van Menen naar Kortrijk om bij de FOD financiën aan te kloppen om geld terug te krijgen van de belastingen. Maar onderweg kreeg het koppel ruzie en tussen Kortrijk-West en Kortrijk-Zuid knalde B. met zijn auto achteraan op een rijdende oplegger.

Weer intiem bezoek

Zelf beweerde hij dat hij zijn vrouw enkel schrik wou aanjagen. “Het gezin ging door een moeilijke periode en had het financieel niet gemakkelijk”, verduidelijkte advocate Elisabeth Vanpeteghem. “Hij wou een schijnmanoeuvre doen door op te trekken en plots op de rem te gaan staan, maar dat mislukte en hij kon een aanrijding niet meer vermijden.” De advocate wees erop dat enkel de hysterische vrouw nadien als bron werd gebruikt om te spreken van een poging moord. “Intussen zijn ze terug een koppel, bezoekt ze hem in de gevangenis en hebben ze zelfs intiem bezoek.”

“Hij haalde volgens de zus van het slachtoffer inspiratie bij een Marokkaans verhaal waarbij een man tegen een vrachtwagen reed en diens vrouw ook dood was”

De man werd immers veroordeeld tot zeven jaar cel. Maar het parket vond zeven jaar onvoldoende en vorderde twaalf jaar. De aangereden vrachtwagenchauffeur getuigde dat hij agressief was en de vrouw volledig over haar toeren. Hij voelde meteen aan dat het niet om een gewoon ongeval ging. Dat de auto niet met de passagierszijde onder de oplegger schoof, was enkel en alleen aan een veiligheidssysteem van de oplegger te danken. “Hij haalde volgens de zus van het slachtoffer inspiratie bij een Marokkaans verhaal waarbij een man tegen een vrachtwagen reed en diens vrouw ook dood was”, vertelde de openbaar aanklager. “Zijn vrouw mocht niet werken, mocht geen rijbewijs halen en om financiële redenen ging hun scheiding niet door. Bovendien liegt hij, liegt hij en liegt hij! Zo gebruikt hij naar eigen zeggen geen drugs, maar hij was die dag wel onder invloed van cocaïne en ook een haaranalyse toont anders aan.”

Kinderen in auto

Dat de twee nog steeds een koppel zijn, was volgens haar ook geen bewijs: “Scheiden kost nu eenmaal geld, geld dat er niet is.” Ze tilde ook zwaar aan het feit dat er kinderen in de auto zaten. Voor hen had hij kussens uit de sofa in de wagen gelegd als extra bescherming en om de schok te breken. “Klopt niet!”, meende zijn advocaat. “Mijn cliënt heeft last van zijn rug en zit tijdens het rijden op een kussen. Zijn kinderen imiteren hem.” Youssef B. bleef ook onschuldig pleiten. “Ik wou van haar gezaag vanaf zijn en haar gewoon laten schrikken.”

Maar ook het hof geloofde hem niet en veroordeelde de man voor poging tot moord op zijn echtgenote. Het hof besloot wel de straf niet te verzwaren en behield de veroordeling tot zeven jaar cel. (OSM)