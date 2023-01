Zestiger veroordeeld tot jaar celstraf voor aanranding van kleinzoon

Een 66-jarige man uit Roeselare is woensdag door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot een jaar effectieve celstraf voor aanranding van zijn kleinkind. De man liep naakt rond in huis in aanwezigheid van de minderjarige en raakte met zijn geslachtsdeel de jongen aan. De grootvader beweerde dat hij onschuldig is en dat de jongen het hele verhaal had verzonnen, maar daar had de rechter geen oren naar.

De 11-jarige autistische jongen had aan zijn begeleiders in de instelling verteld dat zijn grootvader ‘s nachts met zijn geslachtsdeel tegen zijn gezicht had gewreven. Hij liep naakt rond in huis en keek naar kinderporno terwijl hij met zijn hand in zijn broek zat. Volgens de jongen had de man ook een jong meisje betast dat in zijn huis aanwezig was.

De begeleiders brachten de politie op de hoogte en er volgde een huiszoeking. “Op zijn computer werd kinderporno aangetroffen”, aldus de procureur. “De beklaagde is bovendien bekend bij het gerecht. In het verleden werd hij al veroordeeld voor zedenfeiten. Het laatste vonnis dateert nog maar van maart 2021.”

Volgens de advocaat van de beklaagde had de jongen het verhaal verzonnen omdat hij boos was op zijn grootvader, maar daar ging de rechter niet in mee. Hij veroordeelde de zestiger tot een effectieve celstraf van een jaar en een boete van 200 euro. Hij wordt voor tien jaar uit zij rechten ontzet en mag gedurende twintig jaar geen activiteiten uitvoeren met minderjarigen.