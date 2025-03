Zestiger die naakt aanklopte bij onderbuurvrouw krijgt opschorting van straf

Een 60-jarige man uit Sint-Kruis die poedelnaakt rondliep in de gemeenschappelijke gang van het appartementsgebouw waar hij woonde, krijgt een opschorting van straf. De Bruggeling moet zich wel aan enkele voorwaarden houden, waaronder drie jaar lang niet drinken.

J.D. liep op 31 juli 2023 poedelnaakt rond in de gemeenschappelijke gang van het appartementsgebouw waar hij woonde. Halfweg september 2023 stond de man in adamskostuum te masturberen voor het raam van zijn woning. En op 19 februari 2024 ging hij naakt aankloppen bij zijn onderbuurvrouw.

Door zwaar alcoholmisbruik liep J.D. permanente hersenschade op en sinds mei 2024 is hij gedwongen opgenomen in de psychiatrie. Op de zitting van 19 september stelde procureur Lode Vandaele voor om een psychiater aan te stellen. “We moeten nagaan of de beklaagde wel toerekeningsvatbaar is”, besloot hij. De verdediging verzette zich daar niet tegen.

Alcoholverbod

Intussen kwam een gerechtspsychiater tot de conclusie dat J.D. wel degelijk toerekeningsvatbaar is. “Maar de beklaagde moet wel behandeld worden voor zijn alcoholprobleem”, stelde de procureur. Hij vroeg om de beklaagde geen straf, maar alleen probatievoorwaarden op te leggen. “Zo kan hij blijven werken aan zijn problemen.”

De zestiger kreeg van de Brugse strafrechter dan ook een opschorting van straf, gekoppeld aan voorwaarden. Een van die voorwaarden is een absoluut alcoholverbod de komende drie jaar. “Ik wil me zeker verontschuldigden tegenover de medebewoners”, zei D. in zijn laatste woord.