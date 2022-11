Zes maanden cel voor vernielen politiecombi in stomdronken bui

Een 30-jarige man uit Middelkerke heeft zes maanden cel met uitstel en 800 euro boete gekregen omdat hij een politiecombi van zone Westkust vernielde. W. was stomdronken uit het verkeer gehaald waarna hij doodleuk op de combi ging springen en de voorruit instampte. “Ik was mezelf niet die nacht”, verklaarde W.

Op Pasen dit voorjaar merkte de politie in Koksijde de 30-jarige W. uit Middelkerke op die stomdronken rondreed in zijn wagen. De man werd uit het verkeer gehaald en meteen meegenomen naar het commissariaat in Koksijde voor de nodige testen. “Toen hij even naar buiten mocht om een sigaretje te roken zagen de politiemensen hoe W. doodleuk op een combi aan het lopen was en zo de voorruit instampte. Ook de achterste ruitenwisser werd vernield. Een maand eerder werd hij nog veroordeeld wegens weerspannigheid tegen de politie. Het lijkt me duidelijk dat hij zeer weinig respect heeft tegenover de politie.”

Zo mak als een lammetje kwam W. zichzelf verdedigen. “De feiten zijn niet fraai maar ik was mezelf niet die nacht”, sprak W. “Ik was zo zat dat ik niet wist wat ik deed. In het restaurant waar ik werk hadden we een toprecette gedraaid en dat vierden we met veel drank. Als ik teveel drink ken ik totaal mijn limieten niet meer. Daar zal ik aan werken. Ik wil mijn oprechte excuses bij iedereen aanbieden.” De man kreeg zes maanden met uitstel en moet zich voor zijn alcohol- en drugsprobleem laten begeleiden. (JH)