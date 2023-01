Zes maanden cel voor spuwen naar politie

Een man uit Diksmuide is in beroep veroordeeld tot zes maanden cel met uitstel voor weerspannigheid tegenover de politie.

Op 7 februari 2021 liep bij politiezone Polder een melding binnen over geluidsoverlast in Diksmuide. Toen de politie ter plaatse kwam, troffen ze er G.V. aan. Die verzette zich en wou niet gearresteerd worden. Twee inspecteurs probeerden hem te boeien, maar werden daarbij meerdere keren bespuwd. Hij kreeg in eerste aanleg zes maanden cel en een boete van 1.000 euro maar ging in beroep. Zijn advocate vroeg een straf met uitstel onder voorwaarden. De man is intussen verhuisd naar Ieper en vond dat de politie beter niet zo drastisch had opgetreden.

Maar de procureur-generaal merkte op dat de politie tot drie keer na elkaar is moeten tussenkomen. “Na de tweede tussenkomst hielden ze zich schuil en wanneer meneer dacht dat ze weg waren, ging hij opnieuw amok maken bij de buren. Hij doet aan schuldverschuiving door de schuld te leggen bij de politie.” Het hof veroordeelde de man opnieuw tot zes maanden cel en een boete van 1.000 euro, maar sprak de straf uit met uitstel onder voorwaarden. Zo moet hij onder meer een cursus daderinzicht volgen en moet hij zich onthouden van alcohol- en drugsgebruik. (OSM)