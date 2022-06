Zes maanden cel voor man die fietsster aanvalt “omdat hij geen geld in de goot vond” in Diksmuide

Een man uit Diksmuide heeft bij verstek een effectieve celstraf van zes maanden en 800 euro boete gekregen voor zinloos geweld. Dries V. was “boos omdat hij geen geld vond in de goot” en viel dan zomaar een fietsster aan in de rug.

De feiten gebeurden nog maar anderhalve maand geleden in Diksmuide, maar het parket tilde zwaar aan het zinloze geweld en besloot Dries V. via snelrecht voor de strafrechter in Veurne te brengen. “Op 27 april zag een getuige hoe V. een fietsster die aan rode lichten stond te wachten vanuit de rug zomaar aanviel”, sprak de procureur.

Gratuit geweld

“Die vrouw had niets misdaan en was op haar fiets gewoon aan het wachten. Ze kreeg klappen in haar rug maar kwam gelukkig niet ten val waardoor de verwondingen al bij al meevielen. Maar dit is absoluut gratuit zinloos geweld. De getuige verklaarde zelf dat er helemaal geen aanleiding was. Volgens V. was hij boos omdat hij geld aan het zoeken was in de goot omwille van zijn financiële problemen maar geen vond omdat de goten net gekuist waren. Daarom reageerde hij zijn woede af op die onschuldige vrouw. Een politiepatrouille was net in de buurt en kon gelukkig snel ingrijpen. De man heeft al vijf voorgaande inzake geweld en we vermoedden dat hij ook persoonlijke problemen heeft. Maar omdat hij niet afkomt naar zijn processen kunnen we die problemen niet aanpakken.”

Maximumstraf

Dries V. kreeg met zes maanden effectief de maximumstraf. De aangevallen vrouw kreeg een schadevergoeding. (JH)