Zes maanden cel voor dertiger die bovenbuur met kapmes bedreigt in Heist

Een 38-jarige man uit Heist heeft in de Brugse rechtbank zes maanden cel gekregen voor verboden wapendracht en doodsbedreigingen.

Op 10 oktober snelde de politie naar een appartementsgebouw in Heist. De bewoner op de tweede verdieping verklaarde dat zijn onderbuurman hem met de dood had bedreigd terwijl hij met een kapmes zwaaide. Dat was ook te zien op een filmpje dat van het incident werd gemaakt.

De dader, H.M., werd in het appartement op de eerste verdieping aangetroffen. De man was er recent komen wonen bij een vriend omdat hij zelf dakloos was. Op een tafel in de woonkamer lag het kapmes.

H.M. kampte met een drankverslaving, waardoor hij soms overlast veroorzaakte. Op die momenten belde zijn bovenbuur de politie en dat werd hem door H.M. niet in dank afgenomen. “Ze bellen te vaak naar de politie”, verklaarde hij. Dat hij zijn buur met de dood had bedreigd, ontkende hij tijdens zijn verhoor met klem. De man kwam niet opdagen voor zijn proces. (AFr)