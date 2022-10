Zes jaar cel voor jarenlang seksueel misbruik drie nichtjes: “Vertrouwen brutaal gehypothekeerd”

Een 35-jarige man uit Ledegem moet 6 jaar de cel in. De correctionele rechtbank in Kortrijk veroordeelde hem voor jarenlang seksueel misbruik van zijn drie nichtjes. De man zit vandaag in de cel.

Begin 2022 meldde het Vertrouwenscentrum voor Kindermishandeling West-Vlaanderen aan het parket dat één van de meisjes had verteld dat “haar oom vieze dingen met haar deed”. Uit het onderzoek dat volgde en de audiovisuele verhoren van de drie nichtjes bleek hun oom al jarenlang – het eerste misbruik van het oudste meisje dateert al van 2008, toen ze 4 jaar was – hen seksueel te misbruiken. Hij woonde in dezelfde straat. Het misbruik ging van ongepaste aanrakingen op intieme plaatsen over orale seks tot penetratie met de vinger. Dat gebeurde zowel in de woning van de grootouders, buiten in een serre, een hangar…

De rechter tilde heel zwaar aan de feiten. “Het vertrouwen van de meisjes is brutaal gehypothekeerd”, klonk het in het vonnis. Aan de ouders van de meisjes moet de Ledegemnaar een schadevergoeding van 2.000 euro betalen, aan de meisjes elk 1.500 euro. Hij mag ook 10 jaar geen functies uitoefenen in verenigingen waarbij hij gezag uitoefent over minderjarigen. (LSi)