“Ze was de enige die me hielp”: Dennis zoekt vrouw die hem redde na agressie op Brugse Eiermarkt

“Ik zou haar zo graag willen bedanken maar helaas kan de politie me niet zeggen wie ze is.” Maldegemnaar Dennis Vandenbossche (33) is op zoek naar de jonge vrouw die zich over hem ontfermde nadat hij op de Brugse Eiermarkt het slachtoffer werd van agressie. “Zonder haar was dit veel slechter afgelopen”, zegt Dennis.

Een avondje uit op de Brugse Eiermarkt eindigde voor Maldegemnaar Dennis Vandenbossche, ambulancier in het dagelijkse leven, op 6 mei 2023 in een nachtmerrie. ’s Avonds stond hij er een vriend op te wachten om samen naar de Meifoor te trekken, maar botste toen op zijn ex-vriendin.

“Ze stelde zich meteen verbaal agressief op, ik moest haar wegduwen. Daarop kwam haar nieuwe vriend meteen tussenbeide. Hij gaf me eerst een duw en meteen daarna verschillende slagen. Mijn bril viel van mijn hoofd, ik viel achterover tegen een muur waarbij de slagen bleven komen. Ik was daardoor zelfs eventjes bewusteloos”, zegt Dennis.

Terwijl zijn ex-vriendin en haar entourage hem achterlaten in de Geernaartstraat, een steegje tussen de Eiermarkt en de Grote Markt, blijft Dennis roerloos en ernstig gewond op straat liggen. Verschillende passanten wandelen hem voorbij, maar niemand bekommert zich om hem.

Gebrek aan bewijs

“Tot er plots een meisje naast me stond. Ze kalmeerde me en zei dat ze de hulpdiensten gebeld had en dat de ambulance onderweg was”, zegt Dennis. In het ziekenhuis stelden de artsen verwondingen vast aan zijn linkeroog, lip, rug, nek en borstbeen.

Daags nadien diende Dennis klacht in bij de politie in Maldegem maar dat onderzoek werd al snel geseponeerd. “Wegens gebrek aan bewijs”, zegt Dennis. “De Eiermarkt hangt nochtans vol met camera’s, maar net op het moment van de agressie stond de camera naar een andere kant gedraaid. Heel jammer”, zegt Dennis, die door de feiten één maand arbeidsongeschikt was.

Samen met zijn advocate besloot hij alsnog naar de rechtbank te stappen, maar de rechter sprak de vermoedelijke dader recent eveneens vrij. “Zowel hij als mijn ex verklaarden dat niet hij maar andere ‘onbekende mannen’ de slagen uitdeelden. Quatsch natuurlijk, maar omdat er geen camerabeelden zijn, twijfelde de rechter en werd die kerel vrijgesproken”, zegt Dennis.

Reddende engel

Of hij in beroep zal gaan tegen die uitspraak is nog niet beslist. “Ik weet niet of dat veel nut heeft. Eigenlijk zou ik dit het liefst laten rusten, maar ik wil wél nog dat meisje bedanken dat zich toen om mij bekommerd heeft. Ik lag daar bewusteloos, gewond, vol bloed en zij was de enige die stopte om me te helpen. Omdat mijn ogen dichtgeslagen waren, kon ik haar niet zien. Ik weet alleen dat ze West-Vlaams spreekt. Ik had ze die avond ook niet eerder gezien, ze kwam precies uit het niets. Een echte reddende engel”, zegt Dennis.

Op dit camerabeeld is de dame, met rood t-shirt, vanop de rug te zien. (gf)

Kort na de agressie draaide de camera wél naar de juiste hoek. Daardoor heeft Dennis dus wel een camerabeeld van meteen na de feiten. Daarop is de dame die hem hielp wel te zien. “Maar alleen vanop de rug. Ik weet dus nog altijd niet wie het is”, zegt Dennis.