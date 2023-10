“Ze lieten ons voor dood liggen”: Fikse straffen voor vier mannen die zonder reden vrouw en man aanvielen

Op 15 juli 2022 sloegen vier familieleden een man en vrouw in het ziekenhuis op de Grote Kring in Kortrijk. Ze waren stomdronken na een verjaardagsfeestje. R.R. (29) die het meeste slagen toediende, wordt veroordeeld tot 42 maanden cel.

“Wat ik op de beelden zag, was heel erg. Ik was geschokt”, lichtte de Kortrijkse strafrechter zijn vonnis toe. De feiten waren dan ook niet min. Een man en een vrouw werden op 15 juli 2022 zonder reden in elkaar geslagen en geschopt op de Grote Kring in Kortrijk.

“Ze lieten ons voor dood liggen”, liet het vrouwelijke slachtoffer optekenen. “We zijn beiden nog in behandeling voor onze psychologische problemen. Door de stress kan ik geen kinderen meer krijgen. Zes maanden lang durfde ik niet meer naar buiten. Nog altijd is het een trauma.”

Waarom ze zo werden aangepakt? Misschien omdat ze de daders aanmaanden wat stiller te zijn – maar niemand die het nog weet. Die daders, alle vier familieleden van elkaar, waren op die bewuste avond samengekomen op het appartement van R.R. (29) om een verjaardag te vieren. Goed vieren, met onder meer een fles whisky en een vijftiental pinten.

Wanneer een van de feestgangers, de 28-jarige broer van R.R., naar huis wilde werd vanuit het raam geroepen dat hij nog wat moest blijven. Op dat moment passeerden de slachtoffers, en brak de hel los. R.R. stormde naar beneden en richtte zich op de man die hij met een vuistslag bewusteloos sloeg. “Je zag het vocht ervan afspatten”, aldus meester Van Heeschvelde.

Bloempot

Het hield daar niet bij op. Een neef sloeg en schopte de man, die intussen op de grond lag. R.R. had intussen zijn vizier op de vrouw gericht die hij twee trappen op het hoofd gaf. Nog twee familieleden waren intussen naar buitengekomen om te vechten. R. probeerde intussen nog een bloempot op het hoofd van zijn slachtoffer te gooien.

Voor de rechter was het duidelijk dat R.R. de hoofddader was. Hij veroordeelde hem tot 42 maanden effectieve celstraf voor poging doodslag tegenover beide slachtoffers – de procureur had 40 maanden geëist. De procureur vroeg voor hem de onmiddellijke aanhouding.

Twee anderen werden veroordeeld tot 32 maanden cel. Voor F.A. effectief, aangezien hij al tweemaal correctioneel en zesmaal politioneel werd veroordeeld. Voor S.F. was de helft voorwaardelijk. Zij worden enkel beschuldig van poging doodslag tegenover de man. Tegenover de vrouw zou het om slagen en verwondingen gaan. Een vierde dader kreeg dan weer 14 maanden cel en 800 euro. Hij zou enkel de man hebben geslagen.

De man lag na de feiten enkele dagen in coma, de vrouw liep breuken op in het hoofd. Zij krijgt een schadevergoeding van 7.624,22 euro, de man 9.176,48 euro. (JD)