“Ze groeiden op tussen afval en ongedierte”: Brugse moeder vliegt de cel in en moet aan haar kinderen een zware schadevergoeding betalen

Kakkerlakken, een bijna lege koelkast en non-stop luide muziek: de drie kinderen van Bruggelinge X.D. (26) groeiden op in de hel. Dat levert de vrouw nu tien maanden cel op. Aan haar kinderen moet ze een zware schadevergoeding betalen.

Begin 2023 stelde de wijkinspecteur tijdens een huisbezoek vast dat de woning van beklaagde X.D. er zwaar verwaarloosd bijlag. Bij een hercontrole door de gerechtsdeurwaarder bleek de situatie ongewijzigd. Het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg werd ingeschakeld maar de beklaagde liet hen niet binnen. Later volgden ook klachten van de buren: het huis was heel vuil en er speelde voortdurend luide muziek.

Ook de stiefmoeder van X.D. trok aan de alarmbel. Aan de zorgcoördinator van de school vertelde ze hoe de kinderen – toen bijna twee, drie en vijf jaar oud – thuis slaag kregen van de nieuwe partner van X.D. De stiefmoeder nam ook foto’s van de situatie. Die toonden hoe het huis vol afval lag. Er zat ook overal ongedierte, zoals kakkerlakken, en in de koelkast lag amper eten. De kinderen vertoonden ook meerdere verwondingen.

Op 14 juni 2023 werd X.D. verhoord. “Ik ga door een moeilijke periode”, klonk het. Ze beweerde ook dat ze tevergeefs hulp had gevraagd aan haar vader en haar stiefmoeder. Naar eigen zeggen kreeg ze nu wel hulp van een buurvrouw, liet ze zich begeleiden en had ze haar leven beter op de rails. Maar omdat de vrouw geen onaangekondigde controles in haar huis toeliet, konden haar beweringen niet worden bevestigd.

Kinderdepressie

De kinderen werden intussen geplaatst door de jeugdrechtbank. Volgens de rechtbank zijn ze zwaar getekend door de feiten. Zo kampt de intussen 7-jarige zoon van X.D. met explosieve woedeaanvallen en een ‘kinderdepressie’. Zijn moeder moet hem ruim 38.000 euro schadevergoeding betalen. Aan de twee dochters, intussen drie en vier jaar oud, kende de rechtbank elk 25.000 euro schadevergoeding toe.

X.D. kwam niet opdagen op haar proces. Ze kreeg tien maanden effectieve celstraf. De rechtbank hield rekening met haar blanco strafblad. (AFr)