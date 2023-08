Zaakvoerster Angelique (45) jaagt gewapende dader weg bij overval op haar zonnecenter in Izegem: “Hij was wellicht geschrokken van mijn reactie”

Angelique Vanluchene (45), uitbaatster van het zonnecenter Sunbeauty langs de Rijksweg in Izegem heeft vrijdagavond eigenhandig een gewapende overvaller uit haar zaak gewerkt. “Hij richtte een pistool op mij, maar ik sloeg het meteen weg. Dat zal hij niet hebben zien aankomen”, zegt Angelique. Het onderzoek naar de dader loopt nog.

Vrijdagavond, 18.45 uur. Een kwartier voor sluitingstijd stapte een voorlopig onbekende man het zonnecenter van Angelique Vanluchene binnen. De overvaller dacht wellicht een gemakkelijke slag te slaan, maar dat was buiten het temperament van Angelique gerekend.

Impulsieve reactie

“Hij stond voor mijn toog en zei dat hij niet goed Nederlands sprak”, begint Angelique. “Hij maakte die zin nauwelijks af, trok een geweer en vroeg de inhoud van de kassa. Ik reageerde in een reflex en sloeg zijn pistool weg. Ik heb geen idee of het een echt wapen was of niet, het was een impulsieve reactie. Sommige mensen verstijven in zo’n situaties, anderen zullen reageren zoals ik. Een kort lontje zeker?”

“De overvaller zal mijn reactie alleszins niet verwacht hebben, want vervolgens kon ik gewoon op hem aflopen en hem buitengooien. Hij verzette zich niet eens. Buiten heb ik hem nog een paar keer geduwd, toen nam hij zijn fiets en reed hij weg. Ik kende de dader niet. Het was een man van rond de 45, met een donkere huidskleur en een stoppelbaard. Hij had de kap van zijn trui op en droeg een zonnebril. De recherche is hier geweest en van op straat zijn er camerabeelden, hopelijk kunnen ze hem nog identificeren.”

Meteen terug in haar zaak

Het parket bevestigt dat het onderzoek naar de dader nog loopt. Angelique is intussen al terug aan het werk. “Met mij gaat het intussen goed”, besluit Angelique. “Ik ben natuurlijk wel wat geschrokken, maar ik wou zo snel mogelijk de draad terug oppikken. Zaterdag om 9 uur stond ik terug paraat in de zaak.” (JF)