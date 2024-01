Wordt geïnterneerde slager nog gestraft voor slagen aan 86-jarige?

Wordt een 68-jarige gepensioneerde slager uit De Panne nog gestraft voor slagen die hij uitdeelde aan een 86-jarige man? Omdat W.R. de laatste tijd vaak over de schreef ging en bijzonder verontrustende taal uitte werd de man geïnterneerd door de raadkamer in Veurne. Of hij nu nog gestraft wordt is onduidelijk.

Op 13 juli deelde R. klappen uit aan een 86-jarige man in de Keesjesdreef. “Hij wist zelfs niet dat R. hem aangevallen had”, sprak de advocaat van het slachtoffer. Hij kon niet verkroppen dat de man passeerde aan een wandelpad naast de woning. De man heeft nog steeds last van zijn zicht uit het linkeroog door de slagen. We vragen 6.100 euro schadevergoeding.”

De procureur eiste voor R. een straf. Die ontkende net zoals voorheen alles. “Ik heb die mens gezien en ben voor hem uitgeweken. Daar is niks gebeurd. Ik kwam van bij mijn zus, je kan het vragen. Waarom zou ik een oude mens slaan? Zo ben ik niet.”

Geïnterneerd

Omdat de man zich bij elke verschijning bij de strafrechter telkens bijzonder opwond en ronduit agressieve taal uitte, bleef hij gevolgd worden door het gerecht. Eind vorig jaar ging hij weer door het lint en werd hij geïnterneerd, voor de bescherming van de maatschappij. Of hij in deze zaak nog gestraft zal worden is onduidelijk. W.R. had voorheen geen advocaat en moet zich nu laten bijstaan. De zaak gaat verder op 23 februari. (JH)