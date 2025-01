‘Woeste furie’ uit Blankenberge gaat 13-jarig meisje met fietspomp te lijf en gooit broodmes naar vriend: “Het waren beschamende feiten”

Tijdens een ruzie met enkele jongeren ging een Blankenbergse vrouw een 13-jarig meisje met een fietspomp te lijf. Enkele maanden later gooide Samera H. een broodmes naar een vriend. De vrouw kampt met een zwaar drankprobleem.

Op 22 juni vorig jaar verbleef de beklaagde in het appartement van haar partner Blankenberge. Op klaar lichte dag kreeg de vrouw het van op het balkon aan de stok met enkele jongeren. “Als een woeste furie stormde ze de straat op en ging ze de jongeren met een fietspomp te lijf”, stelde procureur Mike Vanneste. “Een 13-jarige meisje kreeg enkele rake klappen te incasseren. Het slachtoffer liep geen ernstige verwondingen op, maar was wel zwaar onder de indruk. Dit waren beschamende feiten.”

In de ochtend van 2 december belde Samera H. met twee flessen wodka in de handen aan bij een kameraad. Ze maakte die in de loop van de dag soldaat en toen ze agressief begon te worden, vroeg de man haar om te vertrekken. H. krabde de man hierop aan de armen en gooide zelfs een broodmes in de richting van zijn borst. “Gelukkig was mijn cliënt nuchter genoeg om het mes te ontwijken”, aldus de advocaat van het slachtoffer.

De procureur vroeg donderdag acht maanden effectief voor het incident met het broodmes en een jaar effectief voor de slagen met de fietspomp. “Ze kampt met een zwaar drankprobleem en werd al twee keer veroordeeld voor geweld”, stelde hij. H. kwam niet opdagen voor haar proces. Over de feiten met het mes verklaarde ze eerder aan de politie dat het slachtoffer haar probeerde te verkrachten. De Brugse strafrechtbank doet uitspraak op 27 februari. (AFr)