Wildeman krijgt geen bijkomende straf voor verboden wapens en weerspannigheid

Een 36-jarige man uit Aalst heeft geen extra straf gekregen voor geweld tegen de politie en verboden wapendracht in Oostende.

Op 16 september 2017 werd Rouslan T. betrapt met een wapen. Hij gedroeg zich weerspannig tegen de politie van Oostende. Een maand eerder werd ook al betrapt met munitie bij zich. Hij kreeg 15 maanden cel, maar ging in beroep. In september vorig jaar werd hij immers veroordeeld tot 30 maanden cel. Toen zette Rouslan T. een Oostendse horecazaak op stelten. Hij gedroeg zich agressief tegen de portiers en toen hij de politie zag arriveren ging hij compleet door het lint. Er waren liefst zeven agenten nodig om de dertiger te overmeesteren en naar het commissariaat af te voeren.

Meerdere agenten liepen daarbij verwondingen op. Maar daar bleef het niet bij. Een viertal maanden later sloeg T. in een Oostends café een barman in elkaar omdat die kort voor sluitingstijd geen drank meer wou geven. “In mijn land van herkomst is het normaal om met messen over straat te lopen”, was toen het excuus van T., die van Kazachse komaf is. Hij kreeg daarvoor 30 maanden cel. Omdat hij sindsdien zijn leven op de rails heeft en werkt in de bouw besliste het hof om die 30 maanden voor voldoende te beschouwen en geen extra straf op te leggen. (OSM)