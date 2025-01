“Wie dit dossier leest, krijgt kippenvel”: Oostendse opa (69) riskeert internering voor misbruik 4-jarige kleindochter, maar vraagt de vrijspraak

Het Openbaar Ministerie vraagt de internering van een 69-jarige Oostendenaar die zich voor de Brugse correctionele rechtbank moet verantwoorden voor seksueel misbruik van zijn 4-jarige kleindochter. Opmerkelijk: volgens de procureur lag Parkinsonmedicatie aan de basis van zijn gedrag. De beklaagde zelf herinnert zich naar eigen zeggen niets van de aanrandingen. Zijn advocate vroeg de vrijspraak.

Terwijl haar ouders aan het werk waren, verbleef het meisje geregeld bij haar grootouders in Oostende. Bij de aanvang van het vermeende misbruik, begin 2019, was zij amper vier jaar oud. Maar eind mei 2020 begon het meisje in de keuken spontaan aan haar moeder te vertellen over ongepaste seksuele handelingen door haar opa. “De moeder was boerenworsten aan het ontdooien in de microgolf. Die omschreef het meisje als ‘pipiworsten’. Ze zei dat ze zo’n harde worst ook al had gevoeld bij opa”, aldus Ellen De Baere, de advocate van het meisje en haar ouders.

Ook aan de politie legde het toen 5-jarige meisje haarfijn uit hoe ze haar opa manueel moest bevredigen en hoe hij haar ook in de schaamstreek betastte. “Ze toonde het zelfs voor met gebaren”, ging meester De Baere verder. “Maar van opa mocht ze het aan niemand zeggen. Nochtans was hij haar grote voorbeeldfiguur. Wie dit dossier leest, krijgt kippenvel.” De papa van het slachtoffer confronteerde de beklaagde met de verklaringen van het meisje. “Toen hij alles ontkende, werd alle contact verbroken. We vragen om een contactverbod op te leggen”, besloot meester De Baere.

Ziekte van Parkinson

Het misbruik zou volgens het OM herhaaldelijk hebben plaatsgevonden tussen begin 2019 en maart 2020. “Het meisje legde heel consistente verklaringen af, zonder contradicties”, stelde procureur Fien Maddens. “Het was dus zeker geen fantasie.” De procureur verwees evenwel naar het psychiatrisch verslag dat gewag maakt van een geestesstoornis. “De beklaagde blijft erbij dat hij zich niets meer herinnert en dat kan het gevolg zijn van de medicatie die hij inneemt tegen de ziekte van Parkinson. Ook zijn hyperseksueel gedrag en pedofiele neigingen zijn volgens de psychiater het gevolg van dergelijke medicatie.”

Nieuwe medicatie

Omdat de beklaagde nog steeds medicatie inneemt tegen Parkinson vroeg de procureur de internering. De verdediging ging evenwel voor de vrijspraak. “Op zijn minst op basis van twijfel, want hard bewijs voor het misbruik is er niet”, stelde advocate Chanel Ribas Colomar. “Een internering is sowieso niet aan de orde, want mijn cliënt neemt sinds juni 2020 geen Requip meer. Hij gebruikt nu andere medicatie tegen Parkinson en volgens zijn eigen psychiater is er geen enkel risico meer op dergelijke feiten. ”

Op de bijsluiter van Requip staat vermeld dat de inname ervan mogelijk kan leiden tot impulsstoornissen of hyperseksueel gedrag. Om na te gaan of de beklaagde daadwerkelijk een ander medicijn inneemt, besloot de rechtbank een nieuwe deskundige aan te stellen. De uitspraak volgt op 24 februari. (AFr)