Westendenaar die tot bloedens toe in hand politieman beet krijgt vier maanden cel

Een 62-jarige Westendenaar heeft voor de Brugse rechtbank vier maanden effectieve celstraf gekregen voor weerspannigheid en slagen aan de politie.

Op 19 november 2021 kreeg L.M. het aan de stok met huurster van zijn handelspand in Westende. Omdat hij de zaak weigerde te verlaten verwittigde de vrouw de politie. Toen die arriveerde verklaarde M. dat de vrouw een huurachterstand had en dat ze de sloten van de zaak vervangen had. Uiteindelijk droop L.M. af maar hij bleef in de buurt rondhangen en de politie besloot hem uiteindelijk op te pakken ter hoogte van de Zeedijk.

De zestiger nam de benen maar struikelde over zijn eigen voeten en kwam ten val. Hij verzette zich hevig bij zijn arrestatie en beet tot bloedens toe in de linkerhand van een van de agenten. Tijdens zijn verhoor ontkende M. dit evenwel met klem. Hij beweerde dat het om een schaafwond ging, geen bijtwond. Hij beweerde ook dat hij viel door een duw van de politie. De man diende een klacht in tegen de politie, maar die werd geseponeerd.

Tijdens zijn proces vroeg L.M. tevergeefs de vrijspraak. De rechtbank verwees onder meer naar foto’s waarop de tandafdrukken in de hand van de agent zichtbaar zijn. M. liep in het verleden al talrijke veroordelingen op voor slagen, schriftvervalsing, sociale inbreuken en kinderporno. Aan de politieagent die gebeten werd kende de rechtbank 500 euro schadevergoeding toe. (AFr)