Werkstraf voor vrouw die gezicht Oostendse frituuruitbater verminkte met mes

Een 40-jarige vrouw die het gezicht van een Oostendse frituuruitbater zwaar verminkte met een mes, heeft voor de Brugse strafrechtbank 95 uur werkstraf gekregen. De vrouw werkte al jarenlang bij het slachtoffer. “Hij sloeg mij als hij te veel dronk”, beweerde ze.

Op 25 augustus 2021 kregen A.H. en de frituuruitbater het zwaar met elkaar aan de stok. De Oostendse, die al vele jaren in de frituur werkte, haalde daarbij stevig uit met een mes. Naast verwondingen aan zijn linkeronder- en rechterbovenarm liep de uitbater ook een diepe snijwonde van tien centimeter lang op in het gezicht.

De vrouw gaf de messteken toe maar stelde dat het slachtoffer haar in het nauw had gedreven tijdens een zware discussie over zijn drankgebruik. “Hij sloeg mij als hij te veel dronk”, beweerde ze. Het 42-jarige slachtoffer verklaarde dat hij al tien jaar lang een buitenechtelijke relatie had met de beklaagde. De avond van de feiten zou ze heel kwaad zijn geworden omdat hij weigerde zijn vrouw te verlaten.

A.H. ontkende evenwel met klem dat ze een seksuele relatie had met het slachtoffer. “We waren enkel vrienden”, zei ze. De rechtbank hield rekening met het blanco strafblad van de vrouw. Als ze haar werkstraf niet correct uitvoert riskeert ze alsnog veertien maanden cel. Hoewel het slachtoffer aan de feiten zware littekens in het gezicht overhield stelde hij zich geen burgerlijke partij in de zaak. (AFr)